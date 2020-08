Docentes advierten con hacer paro de 48 horas todas las semanas

Sonia Alesso, de Amsafé, y Martín Lucero, de Sadop, en la rueda de prensa de este jueves.

















Fuente: rosario3.com

La medida conjunta entre Amsafé y Sadop es en rechazo del bono ofrecido por el gobierno provincial y la falta de una propuesta paritaria.Los docentes cumplen este jueves el segundo día de apagón virtual en reclamo por el bono ofrecido por el gobierno provincial y exigiendo recomposición salarial. Desde Amsafé advirtieron que, ante la falta de respuestas por parte del ministerio de Educación, no descartan profundizar la medida de fuerza a 48 horas por semana."Lo que estamos haciendo es plantear la necesidad de continuar con el plan de acción, nosotros en Amsafé vamos a tener plenario de secretarios generales mañana y luego se van a plantear acciones y medidas que van a ser votadas por las bases en todo el territorio", señaló la secretaria General de Amsafé, Sonia Alesso en diálogo con A Diario (Radio 2).Con respecto a la negociación con el gobierno provincial, Alesso sostuvo que hasta el momento no han tenido respuestas concretas. "No nos han convocado, el gobierno sigue sin revisar su política de cierre unilateral de la paritaria, lo hizo en febrero y ahora lo vuelve a hacer, yo creo que es una política de desconocer el marco paritario, que es la ley que nos rige", indicó la gremialista.En las últimas dos semanas, los docentes públicos y privados de la provincia ya realizaron dos jornadas de protesta de 48 horas. Los reclamos son aumento de salarios y jubilaciones, bono para reemplazantes, conectividad e insumos a cargo del estado, resolución del problema con Iapos y concurso de secundaria.