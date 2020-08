"El coronavirus no es broma, sentí que me moría en la terapia"

El médico tuvo coronavirus y cuenta su experiencia tras el alta. (Gobierno de Santa Fe)













Fuente: rosario3.com

Miguel Ezpeleta, médico cardiólogo rosarino de 69 años, sobrevivió a la enfermedad y contó su experiencia. “Les pido a los santafesinos que no creen en la gravedad del covid-19 que se cuiden, que reflexionen”, indicó.Miguel Ezpeleta, médico cardiólogo rosarino de 69 años, sobrevivió a la enfermedad y destacó el acompañamiento del Estado junto al sector privado. “La salud es una sola”, dijo.El gobierno provincial indicó que desde 1983 Ezpeleta fue subdirector y luego director del hospital Provincial de Rosario. En 1987, quedó designado como secretario de Salud de la provincia durante cuatro años.“Les pido a los santafesinos que no creen en la gravedad del covid-19, o que dicen que es una simple gripe, a los que no aceptan la cuarentena, que por favor se cuiden, que reflexionen”, expresó.“Yo vivo para contarla. Sentí que me moría en la terapia; y, lo más triste, sin poder despedirme de nadie”, agregó.Miguel Ezpeleta fue uno de los primeros santafesinos en contagiarse de coronavirus apenas la enfermedad comenzó a ser pandémica.“Justo un día antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena, mi pareja y yo habíamos vuelto de Cuba. Ya en Rosario comenzamos a cumplir con lo que disponía el decreto, estrictamente. Mi familia hacía las compras y las enviaban por el ascensor”, contó el médico.El 24 de marzo comenzó a sentirse “muy raro”, dijo y continuó: “Muy pocas veces en mi vida tuve fiebre, y menos tan alta. Dolor de cabeza, gran decaimiento, una inapetencia rarísima en mí porque soy de muy buen comer; era un cuadro muy extraño, incluso para mí siendo médico. Pensé entonces en el Covid. Y no lo dudé: llamé al 0800 de la provincia”.“Los operadores me derivaron con una doctora a quien, todavía hoy, no tengo cómo agradecerle, y necesito mencionarla: Marcela Fowler. Inmediatamente dio indicaciones para que me hicieran el hisopado, que dio positivo. Ella me llamaba dos o tres veces por día”, destacó Ezpeleta.