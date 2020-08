Fuente: minutouno.com

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, remarcó este jueves que el Gobierno será "el gran comprador de vacunas" contra el coronavirus y señaló que la distribución para privados "dependerá de la cantidad de dosis que le lleguen a la Argentina"."El Ministerio de Salud va a ser seguramente el gran comprador de vacunas, como se hace normalmente. Si hay distribución para privados, no lo sé, dependerá de la cantidad de dosis que le lleguen a la Argentina", sostuvo el funcionario nacional.En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete ratificó que la prioridad para la aplicación de la vacuna será para "los grupos de riesgo y los trabajadores de la salud, que van a recibir las primeras dosis tal como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)".El titular de la cartera científica destacó que el hecho de que la vacuna vaya a producirse en el país "es una excelente noticia para la Argentina y Latinoamérica"."Que se elabore en el país y se termine de envasar y preparar allá en México va a garantizar a los argentinos y a los latinoamericanos una disponibilidad de dosis muy alta", celebró Salvarezza.En ese sentido, el ministro explicó que se trata de "tecnología desarrollada por la Universidad de Oxford, que se transfiere a la planta que tiene Mabxience en Garín y allí se elabora lo que es el antígeno para producirlo". Ratificó además que "está garantizado que va a haber vacuna y que va a haber una distribución equitativa en toda Latinoamérica".El presidente Alberto Fernández anunció el pasado miércoles un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para producir la vacuna contra el coronavirus, que estará lista durante "el primer semestre de 2021".Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, subrayó que el Estado ya se aseguró vacunas "para el 20 por ciento de la población" y remarcó que mientras tanto hay que seguir cumpliendo con las medidas de distanciamiento social."La noticia (de la vacuna) genera un tiempo para apaciguar esta tormenta y da una expectativa y ganas de seguir cuidándonos" y agregó que "el Estado va a comprar todo lo necesario", en declaraciones radiales.Al referirse a los plazos en que la vacuna empezaría a aplicarse en el país, estimado para mediados de 2021, González García se mostró confiado en que "va a estar antes".De todos modos, señaló que hasta que pueda administrarse la vacuna no hay otra alternativa que seguir cumpliendo con las medidas dispuestas por el Gobierno, y manifestó que: "No puede haber un gendarme que obligue a cumplir. Hacer una manifestación hoy me parece de una irresponsabilidad sustantiva y, si se le da un tono político, es aprovechar la situación mundial para estimular conductas de propagación del virus".