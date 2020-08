En Santa Fe se proyectan 20 mil nuevos casos positivos de coronavirus

Martorano: "En este mes (los contagios) van a ir subiendo progresivamente". (Alan Monzón/Rosario3)







En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), Martorano señaló que la Provincia espera un aumento de contagios en el próximo mes pero intentan que sea escalonado para no saturar el sistema de salud que hoy, aseguró, “no está en tensión”.



Dijo que habían proyectado unos 20 mil casos nuevos y señaló que el pico de infecciones se da en personas de entre 20 y 40 años. “En este mes (los contagios) van a ir subiendo progresivamente, el sistema está preparado”, dijo.



Sobre un supuesto retroceso de fase, sostuvo que es una opción pero no la mejor: “Si todos controlan y cumplen al máximo los protocolos, se puede mantener la fase, pero hay que respetarlo”.



“El covid está y conservar hoy la economía tiene que ver con la responsabilidad”, aseveró. En sentido apeló a la “solidaridad” traducida en el respeto a los protocolos de higiene, distanciamiento y uso correcto del tapabocas. “Todavía veo mucho barbijos mal puestos”, alertó.









Fuente: rosario3.com

