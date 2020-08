Este lunes vuelven las clases remotas por el coronavirus

Fuente: minutouno.com

Varias provincias se preparan para la vuelta a las escuelas con los cuidados por la emergencia sanitaria. Autoridades de Educación miran los contagios de coronavirus.El segundo semestre escolar iniciará este lunes de forma remota en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego por la pandemia de coronavirus Covid-19. Mientras tanto, en nueve distritos las autoridades de Educación y Salud se juntan en consejos de asesores para planificar la vuelta a las aulas para mitad de mes o septiembre, siempre y cuando la evolución de la curva de contagios en cada municipio lo ermita.La información se la confirmaron a las corresponsalías de Télam autoridades provinciales que coincidieron en que el regreso a las escuelas se permitirá "cuando haya una tendencia decreciente de contagios". Por su parte, las clases virtuales retomaron la semana pasada en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.Por lo pronto, docentes de Catamarca y Santiago del Estero volverán este lunes a las escuelas para preparar la vuelta a las clases presenciales, que se concretará el 18 de agosto próximo en ambas provincias, según protocolos por el coronavirus, mientras que San Juan será el tercer territorio que abrirá sus establecimientos desde el 10 de este mes.Por su parte, otras nueve provincias volverán a las escuelas lo harán entre el mes próximo de manera más acotada. "La evaluación del regreso a clases es el día a día, trabajamos con once provincias para ello, lo que no quiere decir que se vaya a a concretar", dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta durante la presentación de la Encuesta Nacional sobre la continuidad pedagógica la semana pasada.En Córdoba, los alumnos de los distintos niveles del sistema de Educación ya retomaron las clases con la modalidad no presencial, luego del receso de invierno que rigió entre el 13 y el 28 de julio."No están dadas las condiciones epidemiológicas" para retomar la asistencia en Córdoba por el coronavirus, sostuvo el ministro de Educación local Walter Grahovac, y afirmó que evalúan "modificar el calendario académico" y extenderlo hasta el primer trimestre del 2021 el ciclo lectivo, en particular para la educación superior.En Chaco, por su parte, la directora de Niveles y Modalidades del Ministerio de Educación, Sonia Soto, indicó que "entre el 10 y el 14 de agosto las escuelas organizarán un plan de trabajo para diagnosticar el estado de los estudiantes y los procesos de aprendizaje".También en Santa Fe la fecha tentativa de retorno a las clases presenciales sería mediados de agosto, adelantó la ministra de Educación, Adriana Cantero, y consideró que podría darse en 400 escuelas rurales y de ciertas regiones, a excepción del sur y la capital.En Río Negro, en cambio, piensan en septiembre: la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara Tracchia, indicó a Télam que "se trabaja para regresar en septiembre", también con los cursos superiores."El segundo cuatrimestre seguirá con la educación a distancia, con la posibilidad de ir generando instancias presenciales", aseguró la ministra.Algo parecido sucederá en Santa Cruz, donde la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), María Cecilia Velázquez dijo que "se está pensando en septiembre implementar algún tipo de asistencia a los edificios escolares con clases presenciales" con "presencialidad escalonada" dentro del protocolo, con foco en los últimos años. Velázquez añadió que "seguramente se desarrollará una bimodalidad".En Salta, el ministro de Educación, Matías Cánepa, explicó que se trabaja en la vuelta reducida y gradual de clases presenciales, priorizando el quinto año del nivel secundario (a fines de agosto) y los de séptimo grado (en septiembre), sin fecha para el resto.