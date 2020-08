LA PROVINCIA DESTINA MÁS DE $500 MILLONES EN OBRAS PARA LA SALUD

El gobierno de Santa Fe lleva adelante el plan de obras a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.





Frente al contexto de crisis sanitaria por el Covid-19, la Provincia lleva adelante un plan de obras prioritarias para incrementar la infraestructura en el sistema de salud.El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, lleva adelante un plan de obras de infraestructura, rehabilitación y adaptación de hospitales y centros de salud distribuidos en todo el territorio provincial, con una inversión que supera los $500 millones, con fuentes de financiamiento provinciales y nacionales.Al respecto la ministra Silvina Frana manifestó, “La inversión pública en el país y el mundo ha sido duramente afectada por la pandemia del covid-19. Nos obligó a darle prioridad a la infraestructura sanitaria, reconociendo un contexto muy complejo. Cuando asumimos ya teníamos un Ministerio con muchas complicaciones. Por un lado, lo adeudado a los contratistas y proveedores, y por otro lado, muchas obras estaban paralizadas por falta de pagos desde la gestión anterior. En este contexto, el gobernador Omar Perotti nos trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente”.“Junto al ministerio de Salud coordinamos los esfuerzos para garantizar que la infraestructura en salud sea de calidad y llegue a todos los santafesinos. Esa tarea, es de cada día, y estamos convencidos de que venimos cumpliendo con ese objetivo, pero también estas obras tienen que ver con esquemas de desarrollo, con la generación de empleo, y todo esto requiere de renovar los esfuerzos todos los días”.Más adelante, la mandataria provincial señaló que “Algunas obras tienen fuente de financiamiento provincial, pero hay otras que se ejecutaron con fondos nacionales, con el ministerio de Obras Públicas de Nación. En este sentido, lo importante es nuestro compromiso con la gente, y para eso estamos trabajando juntos comprometiendo todos los recursos para mejorar el sistema de salud”.La ministra explicó que de esta forma ya se finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; el Hospital Modular de Granadero Baigorria; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo y el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe. Además se están en ejecución las obras para el nuevo Módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud “Dr. Agudo Ávila”; y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero.“Por otro parte, recuperamos estructuras de salud que habían sido abandonadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Y estamos pronto a licitar, las reformas para el Centro de Salud en San Carlos Centro, y para el Samco de Villa Guillermina; un nuevo edificio para el Centro de Salud Mendoza Oeste en Santa Fe; y la segunda etapa para el Hospital de Rafaela”, añadió Frana.“Todo esto en un tiempo muy acotado, con obras que ya tenemos totalmente finalizadas y preparadas para afrontar esta emergencia epidemiológica. Por esa razón en esta coyuntura que nos toca vivir, destaco el esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores en la obra pública, que forma silenciosa pero comprometida lo están dando todo, para poner a punto cada efector de salud y ampliar la capacidad de camas críticas de nuestro sistema de salud que hoy más que nunca es la prioridad”, finalizó la ministra.