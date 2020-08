MARTORANO: “ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN MUY COMPLEJA, SEGUIMOS CONTANDO CON CAMAS, PERO SE VAN RESTRINGIENDO”

“Estamos en una situación muy compleja, y lo que más me preocupa es que la gente aún no lo esté viendo. Son más de 2000 casos en los últimos 14 días y esa cifra tan alta es solamente de lo que ocurre en Rosario”, concluyó Martorano.

La ministra de Salud habló de las nuevas medidas y la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe.Ante el incremento de casos, la ocupación de camas en los efectores y el índice de contagios que se vive a nivel nacional, la ministra de Salud, Sonia Martorano, realizó una evaluación y precisó que “estamos en una situación muy compleja, y lo que más me preocupa es que la gente aún no lo esté viendo”.“Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de los casos a los largo de toda la provincia, pero principalmente seguimos lo que está ocurriendo en el sur, en las regiones en las que aparecen los mayores brotes, y donde está más complicada la situación epidemiológica”, afirmó la funcionaria.Por su parte, evaluando las nuevas medidas implementadas continuó: “Pensando en la actividad económica se tomó una decisión que no es cambiar de fase, porque simplemente intenta restringir la circulación de la gente y avala que se pueden realizar actividades de 7 a 19:30. Solo se restringe en el horario de la noche, con la excepción de las actividades esenciales que pueden hacerlo normalmente”.Una característica del Coronavirus es la gran cantidad de contagiados asintomáticos, ante esto, Martorano, destacó: “A veces en el número uno entiende que también puede haber asintomáticos que no estén detectados. Se dice que cada un caso positivo puede haber entre dos o tres casos no detectados”. Además, agregó: “Lo que pasa es que estamos ante una importante cantidad de testeos, por ende implica un mayor registro de positividad, más allá que el curso de esta pandemia de covid-19 está en plena etapa de contagio, creciente y acelerado”.A su vez, frente a las nuevas medidas, y el horario escogido, la ministra Martorano señaló que “la curva está muy acelerada en el sur de la provincia. Hoy son 7143 casos, pero en Rosario, en las últimas dos semanas ya alcanzó a 2.061 casos registrados, una cifra demasiada alta, con tiempos de duplicación de 11 a 15”.Más adelante, mostró preocupación dado que todos los indicadores que se estaban considerando incluso el de la ocupación de camas, dejaban tranquilos a las autoridades sanitarias. “Sosteníamos que a pesar que los indicadores no eran buenos, teníamos muchas camas disponibles en el sistema de salud. Seguimos contando con camas, pero se van restringiendo”, señaló la ministra de salud.