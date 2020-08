Municipales paran por 72 horas en reclamo de mejora salarial

LOS MUNICIPALES NO OBTUVIERON UNA PROPUESTA SATISFACTORIAS Y CONTINUARÁN CON LAS MEDIDAS DE FUERZA.

















“En toda la provincia de Santa Fe habrá paro de trabajadores municipales en virtud que no hubo un acuerdo desde el gobierno provincial que nos acerque una propuesta que se pueda llevar a las bases”, manifestó Raúl Rivas, titular de la FESIM. En algunas comunas los trabajadores lograron el aumento deseado y no habrá medida de fuera.Desde las 6 de hoy comenzó un nuevo paro de los trabajadores municipales y comunales de Santa Fe, en este caso por 72 horas, en reclamo de una recomposición salarial. En esta oportunidad la medida tendrá algunas localidades exceptuadas a diferencia del paro por 48 horas de la semana pasada ya que en los últimos días hubo acuerdos en varias comunas de diversos departamentos. En el departamento Constitución las comunas que trabajarán normalmente son Alcorta, Cañada Rica y La Vanguardia, y otras negociaban al cierre de nuestra edición.El presidente de la Federación de Sindicato Municipales (Fesim), Raúl Rivas, señaló que “en toda la provincia de Santa Fe habrá paro de trabajadores municipales en virtud que no hubo un acuerdo desde el gobierno provincial que nos acerque una propuesta que se pueda llevar a las bases. Máxime teniendo en cuenta que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) a julio dio 15,9 por ciento de inflación y nosotros, como Federación, lo que le estamos pidiendo al gobierno de (Omar) Perotti es un 15 por ciento de aumento y la aplicación a partir de este mes de agosto de la cláusula gatillo, mes a mes, porque creemos que la inflación va a seguir teniendo impacto sobre el salario de todo los trabajadores municipales de la Provincia”.Consultado sobre el anuncio que realizara el gobierno provincial a poco de asumir sobre la eliminación de la cláusula gatillo para reemplazarla por un sistema superador que nunca se implementó, Rivas señaló que “en algunas comunas se logró firmar el acuerdo; las que tenemos con seguridad son de los departamentos San Lorenzo, San Martín, Las Colonias y Constitución”.“Hay dinero”“Nos llama poderosamente la atención –remarcó Rivas- que en muchos lugares nos ofrecen sumas fijas, no remunerativas, no bonificables, que es prácticamente el porcentaje que estamos pidiendo de aumento en la Provincia, así que no entendemos por qué no lo pueden dar. Y por otro lado, la arcas comunales y municipales, tenemos entendido que han recibido dinero y que no están tan ajustadas económicamente, por lo tanto lo pueden dar”.Al respecto puntualizó que en el caso de las municipalidades, “la mayoría de ellas, al principio de año, en la aprobación del presupuesto, mandaron a sus respectivos concejos un aumento para el año, en algunos casos hay un 25, un 30 por ciento, estimativo de aumento de enero hasta ahora para sueldos. Si ya lo tienen aprobado desde los Concejos, tranquilamente pueden dar el aumento porque está el dinero”.Acuerdos en ComunasEn cuanto a los acuerdos alcanzados en el departamento Constitución, Rivas destacó que en Alcorta, Cañada Rica y La Vanguardia se logró un 15 por ciento de aumento y cláusula gatillo; y en Sargento Cabral, “el mes pasado los trabajadores recibieron un 10 por ciento y hoy (por ayer) están negociando los delegados”. Al cierre de nuestra edición se definía la situación en esa localidad y en Godoy, Rueda, J. B. Molina y General Gelly.“Esperamos que los intendentes y presidentes comunales puedan acercarnos la propuesta del 15 por ciento y cláusula gatillo, remunerativo y bonificable, porque tanto la Provincia como algunos intendente lo quieren dar no remunerativo y no bonificable, y en la provincia de Santa Fe existe la Ley Maguid, que establece que para los trabajadores estatales todos los valores tienen que ser remunerativos y bonificables”.Sobre este último tema hizo hincapié en que hubo casos como los de Empalme, Máximo Paz y Villa Constitución, que varios años atrás abonaban cifras no remunerativas y no bonificables y la propia Caja de Jubilaciones, que le pertenece la Provincia, le hizo juicio a esas administraciones”.