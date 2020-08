Nicolás Trotta: "El impacto educativo no se resuelve con unas semanas más de clases"

Vuelta a clases sin promoción automática: "Hay que garantizar los aprendizajes". (Télam)

















Fuente: rosario3.com

El ministro de Educación reconoció que el impacto sobre el aprendizaje es tan grande que recuperar el nivel prepandemia tomará entre dos y tres años.Este lunes, más de 10 mil alumnos de la provincia de San Juan vuelven a tener clases en las aulas ya en la recta final del año escolar. Es una primera prueba piloto que todo el país mira con atención. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reconoció que el impacto en la educación es tan grande que unas semanas más o menos de clases no hacen la diferencia."El impacto es tan profundo que nos va a llevar uno, dos, tres años según el momento de regreso físico a las aulas y cómo se dan esos regresos; porque no estamos pensando que regresen todos los chicos un día, sino que se han pensado para garantizar el distanciamiento físico el regreso en bloques", sostuvo Trotta en una entrevista con radio Continental este lunes, cuando en San Juan se vuelven a las clases presenciales.Consultado sobre la promoción de los contenidos, el titular de la cartera educativa señaló que, "cuando decimos que no habrá una promoción automática, nos referimos a que un chico termina tercero y no va a comenzar cuarto como era este año sino que el cuarto grado del año próximo va a ser excepcional porque, antes de avanzar en la currícula de ese año, vamos a tener que garantizar los aprendizajes pendientes de tercero"."Es decir que vamos a promocionar los saberes que realmente hemos garantizado fuera del aula y dentro del aula", puntualizó el ministro en la entrevista que concedió esta mañana. En referencia a los últimos años de cada ciclo, sobre todo del secundario, Trotta señaló que "vamos a desarrollar módulos específicos para garantizar los aprendizajes".En este punto, indicó que "los que van a la universidad estamos articulando para que ese cierre de contenidos se haga previo al inicio de sus carreras".Frente al inicio de clases de unos 10.500 alumnos de 14 distritos de las provincia de San Juan que comenzó este lunes, el ministro señaló que "se elaboró un un protocolo que permite un «regreso seguro» basado en el distanciamiento físico".