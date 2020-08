PEROTTI: “EL NÚMERO DE CAMAS CRÍTICAS QUE NOS DE TRANQUILIDAD TENER HOY, EN EL FUTURO SERÁN LAS HECTÁREAS CUBIERTAS DE ÁRBOLES”

Gonnet, Perotti y Mirabella





El gobernador participó de la presentación del programa “Plantar para el futuro”. “Los árboles son los verdaderos respiradores con los que tenemos que contar”, afirmó.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este miércoles, por videoconferencia, la presentación del programa “Plantar para el futuro”, en el marco de la campaña “Semana Nacional del Árbol”. La iniciativa se lleva adelante junto a una red de actores que involucra a gobiernos locales, ONGs, Colegios de Ingenieros y otras instituciones.“En la pandemia todos empezamos a escuchar y a contar cuántos respiradores tenemos en cada provincia, en cada ciudad, todos empezamos a hablar de las camas críticas”, expresó el gobernador durante la actividad: “El número de camas críticas que nos de tranquilidad tener hoy, en el futuro serán las hectáreas cubiertas de árboles. Nosotros lo que queremos poner en esta campaña, los verdaderos respiradores y los permanentes, que son los árboles, eso son los respiradores que tenemos que poner y contar cada uno de nosotros”.Perotti sostuvo que “el compromiso ambiental” se va a dar con “cuántos bosques, metros, kilómetros cuadrados y hectáreas recuperemos. Estos respiradores ambientales son los que queremos multiplicar”.UN MILLÓN DE ÁRBOLESLa ministra de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet, explicó al cabo de la presentación que “lo que se está haciendo data de 2012 con la iniciativa «Un millón de árboles» al que se suman diferentes organizaciones. Se teje una red en la cual están involucrados los gobiernos locales pero también las ONG, los isleros, los colegios de Ingenieros”, aclaró.Gonnet centró la importancia de la propuesta en “el gran compromiso que hay no solamente, en este caso, del gobierno provincial sumándonos con el programa «Plantar para el futuro» sino por la cantidad de actores que se encuentran involucrados. La idea es del 29 de agosto próximo al 29 de agosto del 2021 se tenga un relevamiento de las especies y se llegue a este millón de árboles”.Sobre la iniciativa provincial “Plantar para el Futuro” la ministra dijo que “consiste en reformular programas que venían de años anteriores que creíamos que tenían poco impacto en cuanto al seguimiento y al compromiso desde el territorio, porque, a veces, se llevaba simplemente el árbol o se daba algún tipo de financiación para la compra de especies pero no había un seguimiento”.“Lo que se trata de hacer es, articulando con «Un millón de árboles», primero la capacitación en los diferentes municipios y comunas o en las organizaciones que así lo requieran, y segundo hacer un seguimiento y un compromiso desde la sociedad de cuidar los árboles, ver dónde se plantan, qué tipos de árboles se plantan” así como, entre otras cosas, de la forestación nativa, que “es algo que las organizaciones vienen militando desde hace mucho tiempo”.DE INTERÉS NACIONALEl senador nacional Roberto Mirabella señaló que “como esta es una iniciativa que se lleva adelante con distintas organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y provinciales de todo el país hemos presentado para declarar de interés nacional esta iniciativa del millón de árboles”.Mirabella sostuvo que “queremos darle impulso, relevancia y la importancia que tiene que tener” y expresó: “Desde el Senado de la Nación estamos apoyando todas las iniciativas que tiene la provincia y junto a la ministra de Ambiente (Gonnet) venimos trabajando juntos en esta problemática coyuntural de las sequías y las quemas, no solamente frente a las islas en Rosario”.Además resaltó que “es clave como le dice el gobernador Omar Perotti que las cuestiones que pasen el año que viene o en los próximos años son las decisiones que tomamos hoy, y que así nos evalúen. El arbolado público es un tema fundamental que tiene que ver con la supervivencia humana, hemos perdido una gran cantidad de bosques nativos en nuestro país y poner de relieve lo que significa nuestra naturaleza y arbolado, es clave para nuestra vida sustentable”.PRESENTESTambién participaron, el intendente de Rafaela, Luis Castellano; el subsecretario de Desarrollo Ecosistémico, Roque Chávez; los representantes de la iniciativa “Millón de Árboles”, Alejandro Jurado y Gonzalo del Castillo; de la Red de Resevas Privadas, Marina Hartenek, de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, Ricardo Bertolino; y de la Asociación Nacional de Arboricultura, Ángela Villademoros; entre otros.SEMANA DEL ÁRBOLEs una campaña plantación, adopción y donación de árboles nativos, impulsada desde 2012, que busca redefinir y restablecer nuestro vínculo con la naturaleza a través del acto práctico, simbólico y fundamental de plantar un árbol.​Participan ONGs, viveros, municipios, empresas, instituciones y miles de ciudadanos con el objetivo de construir un mundo mejor, más saludable y lleno de vida.​​La Semana del Árbol crea redes y fortalece relaciones ambientales entre instituciones educativas, empresas, municipios, juntas vecinales y diferentes organizaciones públicas y que tienen por objetivo crear una nueva sociedad ética y ambientalmente sostenible.