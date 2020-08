PEROTTI: EL OBJETIVO ES GENERAR “OPCIONES DE TRABAJO, EN LAS DISTINTAS CIUDADES, PARA JÓVENES Y MUJERES”

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo en videoconferencia.

Junto al ministro nacional Daniel Arroyo, el gobernador brindó detalles del Plan Potenciar Trabajo a organizaciones social y destacó que “si mantenemos los niveles de vinculación y de coordinación podemos obtener los mejores resultados”.El gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, mantuvieron este martes una videoconferencia con organizaciones sociales de la provincial de Santa Fe para brindarles detalles de los alcances del Plan Potenciar Trabajo, que tiene por objetivo generar empleo y propuestas productivas.En la oportunidad, el gobernador destacó que con las organizaciones sociales “venimos desarrollando una tarea conjunta desde los primeros días de la pandemia, fundamentalmente con el tema de la alimentación, tratando de coordinar y dar a la gente la mejor respuesta”.En este sentido, resaltó la importancia de que ya “no estamos discutiendo el tema comida, porque tuvimos un piso alto en la cobertura”. Ahora “la instancia está en cómo generamos emprendimientos y trabajo; y claramente los programas planteados desde el Ministerio van en esa línea”.Con respecto a Potenciar Trabajo, Perotti señaló que el objetivo es “la posibilidad real de tener las opciones de trabajo, en las distintas ciudades, para jóvenes y mujeres. Creo que si mantenemos los niveles de vinculación y de coordinación podemos obtener los mejores resultados”.Por último, convocó a las organizaciones a “integrar una mesa provincial, para ir analizando la marcha de cada uno de estos programa que se vayan ejecutando”, para coordinar “desde las instancias públicas, provinciales y municipales”. Esta mesa “tienen que ser una prolongación del trabajo que venimos haciendo, para no superponer esfuerzos, y saber donde priorizar las demandas”, concluyó Perotti.En tanto, Arroyo indicó que actualmente “la política social es 90 por ciento política alimentaria, 10 por ciento trabajo; y aspiramos a que a fin de año sea 50 y 50, a construir con más fuerza el Potenciar Trabajo y que el año que viene el eje central sea el trabajo”.En concreto, detalló que Potenciar Trabajo, tiene cinco líneas “para trabajar articuladamente entre el nivel institucional, el gobierno provincial, los municipios y las organizaciones sociales. Primero es la fusión de todos los planes: Hacemos Futuro, Ellas Hacen y Salario Social Complementario. A nivel nacional hay 580 mil personas; en la provincia de Santa Fe tenemos 13.400 personas”.“Segundo es vincular las personas, que están cobrando Potenciar Trabajo, con el trabajo, no sólo con la capacitación; y ahí vemos cinco sectores productivos centrales para potenciar y proveer el trabajo: construcción, producción de alimentos, textil, economía del cuidado, y el reciclado”, enumeró el ministro.A continuación, Arroyo señaló que el tercer punto es generar “una mesa de trabajo, entre la institución, el gobierno provincial, el municipio, las organizaciones sociales, que define qué proyectos se van a promover y en función de eso transferimos fondos para máquinas, insumos y bienes de capital. La mesa de trabajo es clave para definir cuáles son las prioridades, y generar el mecanismo de articulación del plan social con la contraprestación laboral, o con la capacitación en oficios, la terminalidad educativa o asistencia en caso adicciones”.Asimismo, indicó que “no estamos dando nuevas altas del plan Potenciar Trabajo, excepto cuatro realidades: violencia de género, población trans, trabajadores de empresas recuperadas y personas que trabajan en jardines maternales y comunitarios, no reconocidos por el Ministerio de Educación”.A continuación, precisó “también vamos a poner en marcha con el gobierno de la provincia, un banco de máquinas y herramientas, para dar créditos no bancarios a las personas que no están en el Plan Potenciar Trabajo”.“Claramente es el paso para dar un salto en lo que vienen trabajando los movimientos sociales hace mucho que es fortalecer la economía social”, destacó Arroyo; y manifestó que la “tarea es vincular lo social e institucional, fomentar el desarrollo local y dar un salto de movilidad social ascendente; generando condiciones para que la gente de un salto, aumente sus ingresos, teniendo como base un ingreso que es el Potenciar Trabajo”, concluyó.Participaron, además de integrantes de organizaciones sociales de toda la provincia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón; y los senadores por los departamentos La Capital, Marcos Castelló, y Rosario, Marcelo Lewandowski.