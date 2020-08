Perotti: “Estas son obras que mejoran notoriamente la calidad de vida de todos los vecinos”

Lo aseguró el gobernador durante el acto de apertura de sobres donde se licitaron las obras de ampliación y mejoras del servicio cloacal para Rafaela. Los trabajos alcanzan cinco barrios, beneficiarán a 10.000 vecinos, con una inversión de $ 260 millones.El gobernador Omar Perotti presidió este jueves el acto de apertura de sobres con ofertas para dos licitaciones de obras de expansión e infraestructura básica para la ampliación y mejoras del servicio cloacal en la ciudad de Rafaela. Las tareas beneficiarán a 10.000 vecinos de los barrios Antártida Argentina, Brigadier López, Tierra de Pioneros, Aeroclub y Los Álamos. “Hay una clara decisión política de priorizar las obras de saneamiento en la provincia de Santa Fe”, afirmó el primer mandatario.Los trabajos demandarán una inversión de 260 millones de pesos, monto que será aportado por el Estado nacional en el marco del convenio firmado en abril pasado entre el gobernador y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para realizar obras de acceso al agua potable y saneamiento cloacal en nueve ciudades de la provincia. El presupuesto total es de más de 2.200 millones de pesos.El mandatario provincial destacó que “esta es una primera etapa de obras en la ciudad” en lo referido a saneamiento, inversiones que continuarán “muy pronto con el avance que el equipo técnico va realizando para poder garantizar cualquier situación de ampliación futura. Esto quiere decir, poder ponernos no solamente al día, sino también ponernos adelante del desarrollo de la ciudad, de sus barrios y de su urbanización. Es una satisfacción poder estar aquí y dar respuestas concretas”.GESTIÓN PARA LA LLEGADA DE RECURSOSPerotti explicó que “esto es parte de una gestión inicial de fortalecer la empresa Aguas Santafesinas (Assa), que por si sola no tenía recursos propios para encarar estas obras. Es gestión y vinculación con el gobierno nacional para trasladar prioridades en aguas y cloacas, en saneamiento; es acuerdo con el Presidente de la Nación, con el ministro Katopodis, con el titular de Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), y a partir de allí empezar a presentar los proyectos para la firma de este convenio y que empiecen a fluir los recursos nacionales hacia la provincia”.En este sentido el gobernador recordó que la presentación de proyectos “tuvo que tener trabajo contrarreloj de actualizaciones, porque también es justo decirlo: son decisiones políticas que se toman o se dejan pasar, y había localidades que tenían sus proyectos, pero que había que actualizarlos porque tenían muchísimos años de retraso. Esas son las cosas que ojalá no vuelvan a suceder nunca más: cómo se frena muchas veces el acompañamiento, el crecimiento y el desarrollo de distintas localidades cuando la provincia no acompaña”.Finalmente, Perotti agregó que “los vecinos y las localidades necesitan del Estado provincial para que ese crecimiento sea armónico y que no deje de lado una de las instancias de cuidado sanitario y ambiental más importante, como es el sistema de saneamiento”.El acto se realizó en el cine-teatro Belgrano de la ciudad de Rafaela y del mismo participaron también el intendente Luis Castellano; y el presidente del directorio de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán; los senadores nacional, Roberto Mirabella, y provincial, Alcides Calvo; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Botero, junto a concejales, el jefe de distrito de Aguas de Rafaela, Luis Ambort, e integrantes de comisiones vecinales, entre otros.LAS OBRAS QUE LOS VECINOS NECESITANPor su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, señaló que pasaron “más de 12 años sin que Aguas Santafesinas haga obras de cloacas”, y celebró la posibilidad de “recibir el respaldo de mirar hacia adelante con esperanza, haber planteado un proyecto de 100 por ciento de cloacas para la ciudad, para que todos los barrios puedan ser incluidos. Arrancar por estas dos licitaciones, que tienen montos importantes, allí es donde se ve esa fluidez de respaldo para las obras que se necesitan en el territorio, para las obras que los vecinos necesitan y reclaman”.Mientras, el senador Alcides Calvoafirmó que “es una gran alegría que después de casi más de una década la ciudad de Rafaela reciba este aporte para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, y agregó que “es digno destacar que estas obras abran la posibilidad para luego hacer un verdadero proceso de expansión de nuevas conexiones y nuevos beneficiarios”. En este sentido, reconoció que “hay que recorrer varios años hacia atrás para ver un proceso de obra pública realmente tan importante, no solamente para Rafaela sino para toda la región”Finalmente, Hugo Morzán agregó que el convenio firmado con Nación incluye una obra que “de la planta depuradora de servicios cloacales y la construcción del cuarto módulo”. Esa “ampliación de la planta de tratamiento cloacal demandará una inversión de 450 millones de pesos, proyecto que ya fue aprobado por el Enohsa y están en elaboración los pliegos licitatorios para llevar adelante esta obra”.DETALLE DE LOS TRABAJOSLas obras de expansión permitirán incorporar al radio servido de cloacas a los barrios Antártida Argentina, Brigadier López y Tierra de Pioneros. Para ello se tenderán 22 kilómetros de cañerías cloacales, y se harán 1.000 conexiones domiciliarias y 250 bocas de registro.Asimismo, se incluye la infraestructura básica para la ejecución, en una segunda etapa, de nuevas redes cloacales domiciliarias de los barrios Aeroclub y Los Álamos, donde se tenderán 2.500 metros de cañería de impulsión, se construirá una estación elevadora de efluentes con todas sus dependencias, cañería de impulsión y automatismos, y telegestión necesarios para su operación.