PEROTTI: “NOS COMPROMETIMOS A TRABAJAR POR UNA SANTA FE SIN RANCHOS Y EN ESA DIRECCIÓN VAMOS”

La Provincia firmó un convenio con Los Sin Techo para la construcción de las primeras 200 viviendas en la ciudad capital. El gobierno financiará el proyecto y la organización se encarga del desarrollo. La mano de obra la aportan los propios beneficiarios.El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, firmaron un convenio con el Movimiento Los Sin Techo para la construcción de 200 viviendas en la ciudad de Santa Fe. La actividad se realizó este mediodía en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó con la presencia del representante de la organización, José Ambrosino.“Es una alegría poder estar dando cumplimiento a este convenio” dijo el gobernador, quien aseguró que el hábitat “es una prioridad, y si es prioridad, tiene que ser lo que más rápido se resuelva, y sobre todo porque la posibilidad de los recursos están”.“Nos comprometimos a trabajar por una Santa Fe sin ranchos, y en esa dirección vamos”, aseguró Perotti. “Sabemos que son muchas más de 200 viviendas” las que se necesitan, “pero es un ritmo con el que tenemos que empezar. Esto nos habilita a una etapa, y estoy seguro que esta forma de organización y seriedad en el trabajo también tiene que ser imitada por otros grupos”, reconoció el gobernador.El convenio firmado establece que la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, se hará cargo de los gastos para la ejecución de obras de infraestructura y la construcción de viviendas, en tanto, el Movimiento Los Sin Techo aportará su experiencia en la gestión territorial, la administración de los recursos para la inversión y la mano de obra para la materialización por autogestión de las viviendas.En este sentido, Perotti reconoció que “la historia, la trayectoria y la seriedad de Los Sin Techo es la que nos permite ponernos a trabajar desde un primer momento, sabemos con quién estamos trabajando, lo hacemos con la confianza que la gente depositó en ustedes y ese es un activo invalorable, que no queremos sustituir, al contrario, queremos estar a la par para que la gente pueda pensar en un futuro distinto”, porque “con el acceso al terreno, la posibilidad de una vivienda, empieza a una familia, y es allí donde queremos contribuir muy fuerte”.Finalmente, el gobernador agradeció a "todas las organizaciones y movimientos sociales que nos están acompañando en esta tarea de fuerte presencia en la asistencia alimentaria para los sectores más humildes. La coordinación y la posibilidad de poder llegar a todos".Erradicar los ranchosPor su parte, la ministra Silvina Frana destacó: "La importancia es cumplir con la palabra, cumplir con un objetivo de gobierno, que es la erradicación de ranchos en la provincia de Santa Fe. En este caso, se trata de un convenio que define en los próximos seis meses empezar con una primera erradicación de 200 ranchos y continuar al fin de la gestión con un ritmo que nos permita irnos con el gran objetivo de erradicar todos los ranchos".En esa linea, Frana detalló en que consiste este convenio: "La provincia financia a la organización y esta se encarga del desarrollo. La mano de obra se trabaja conjuntamente con los propios beneficiarios. El proyecto tiene una cocina comedor, un baño y un dormitorio. En este primer convenio empezamos es Las Lomas. La inversión inicial es de 7 millones de pesos que vamos a seguir ampliando".Por su parte, José Ambrosino resaltó: "Es un acto de mucha alegría, de mucha esperanza, a pesar de un conflicto inicial que fue un intento de usurpación" . Y recordó: "Se manejó con seriedad, con confianza. Fuimos a Loyola había 57 unidades habitacionales necesarias para resolver el problema y terminamos haciendo 79, de las cuales 30 ya estaban hechas y 49 más. Todo el problema que estaba en la asunción de su gobierno fue solucionado”."Si nosotros cumplimos con el objetivo de 400 al año, controlamos la vivienda popular en Santa Fe. La firma de este convenio nos pone muy contentos. Si pensamos empezar con Las Lomas es un barrio postergado, abandonado. Allí tenemos dos jardines de infantes, un centro de cómputos, un centro de salud, estamos dando secundario virtual y es bueno que todo ese ánimo esté fortalecido por la erradicación de ranchos", concluyó el representante del Movimiento Los Sin Techo.Aporte a la conectividadEn el mismo acto, el gobernador anunció que la provincia otorgará a la organización 660.000 pesos destinados a reforzar y sostener la tarea socio-educativa que el movimiento realiza con el nivel primario en los 12 centros con conectividad en distintos barrios de la capital provincial."La pandemia también pone en evidencia las desigualdades, y en esa desigualdad aparecen los riesgos en salud, alimentación, y la perdida de conectividad, del vínculo al no poder ir a clases. Allí también hay una diferencia que tenemos que achicar, por eso hoy no solo firmamos este convenio, sino que hicimos un aporte concreto para la tarea que ustedes realizan en los distintos barrios con conectividad”, resaltó Perotti. “En esos barrios en los que están trabajando podamos tener un vinculo de apoyo a la educación. En esa línea vamos y es en la que nos van a encontrar en el día a día”, concluyó el mandatario.