PEROTTI: “TRATAMOS DE RESGUARDAR EL TRABAJO Y TENER UN LLAMADO DE ATENCIÓN DONDE EL ESTADO NO PUEDE HACER CUMPLIR UN PROTOCOLO”

El gobernador se reunió con Mirta Roses y el Comité de Expertos provincial para analizar la situación actual del COVID-19 en Santa Fe.En el marco de la pandemia de Coronavirus, se realizó una nueva reunión del Comité de Expertos provincial encabezada por el gobernador Omar Perotti, la ministra de Salud, Sonia Martorano.Mirta Roses es una de las seis asesoras de la Organización Mundial de la Salud, fue directora de la Organización Panamericana de la Salud y hoy, además, integra el grupo de asesoramiento del presidente Alberto Fernández.“Gracias Mirta por acompañarnos. Siempre es muy oportuna tu mirada y conocimiento. Ojalá nosotros tengamos la capacidad de incorporarlos y de poder transmitirlos con esta claridad. Creo que es la tarea que tenemos”, afirmó Perotti al iniciar el encuentro virtual.En la oportunidad el gobernador se refirió a la suspensión de los encuentros afectivos: “Tratamos de resguardar el trabajo y tener un llamado de atención donde el Estado no puede entrar a controlar o a hacer cumplir un protocolo, que es en la casa. En esto sí le pedimos que nos ayuden en estas semanas. Tenemos que tener la inteligencia de generar una concientización para que lo bueno que están teniendo lo sigan teniendo y se pueda seguir con distanciamiento en toda la provincia”.Asimismo, continuó: “Es bueno que todos practiquemos dos cosas, primero la toma de conciencia aún cuando no tenemos casos. Segundo, que expresemos una instancia de solidaridad con el resto que sí lo tiene que hacer porque sí está habiendo casos y tiene un margen de contagio mucho mayor”.LA GENERACIÓN DEL BROTE COMO RESPONSABILIDAD INDIVIDUALPor su parte, Roses explicó: “Tenemos que trabajar con lo que tenemos y hasta ahora es que los territorios más exitosos cuentan con presentación de brotes. Es decir, al virus no lo vamos a poder eliminar, vaya a saber si algún día o nunca, pero lo que vamos a tener es una convivencia por brotes, seguramente por los próximos dos o tres años”.Además, agregó: “Hay que estar preparados para eso, desde el punto de vista de la respuesta sanitaria y estar listos para una organización de la vida social, económica y laboral. También hay que estar preparados para una conducta individual”.“Generalmente los brotes se desencadenan en espacios domésticos, o sea en casas de familia fundamentalmente. Por eso, lo que tenemos que hacer ahora es contar la historia de los brotes y cómo se produce. Es decir, usar spots publicitarios para que la población entienda cuál es la situación de riesgo, inclusive el impacto que tiene su conducta de riesgo”, agregó la experta.“La responsabilidad sanitaria va a ser siempre detectar y contener el brote, pero el ciudadano todavía no ha internalizado que la generación del brote es de responsabilidad individual”, finalizó Roses.Por último, la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que “hoy en nuestra provincia no son tantos casos respecto a la media nacional. No cantamos ninguna victoria, simplemente que la curva está atrasada al menos un mes, respecto de la nacional, eso porque estamos viendo cómo está picando la curva en algunos momentos”.“Tenemos un primer ascenso que se sostiene hasta el 26 de junio, totalmente amesetado, y a partir de ahí, lo relacionamos después del día del padre y las reuniones que, claramente, comienza a ascender”, sentenció la ministra.Participaron también del encuentro el secretario de Salud, Jorge Prieto; la directora provincial de Territorios Sustentables, Ana Paula Milo; entre otras autoridades y expertos en la temática.