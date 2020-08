SANTA FE: ACCESOS CUIDADOS: SE INTENSIFICAN LOS CONTROLES DE INGRESO A LA PROVINCIA POR EL TÚNEL SUBLFUVIAL

“Pedimos a todos los ciudadanos que van a ingresar a la provincia de Santa Fe que tengan la aplicación COVID-19, que es la declaración jurada que sirve para hacer un seguimiento”, sostuvo la directora del Ente Interprovincial por Santa Fe, Karina Rotela.El gobierno de Santa Fe continúa con los operativos dispuestos en los accesos a la provincia para evitar la propagación del COVID-19. Desde el pasado lunes 27 de julio, se controlaron más de 12 mil vehículos, se realizaron más de 15 mil controles de temperatura y más de 13 mil test de anosmia (olfato), en el túnel que une las capitales de Santa Fe y Entre Ríos.Al respecto, la directora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis por Santa Fe, Karina Rotela, describió que se están “reforzando e intensificando los controles al ingreso de la provincia de Santa Fe junto a personal de la Agencia de Seguridad Vial y el personal de Salud”.Sobre los controles que se realizan, Rotela sostuvo que “son el pedido de documentación a cada vehículo que ingresa a la provincia. Esta documentación son los permisos que encontramos en la página de Nación y los permisos que tenemos disponibles en la página de provincia. Pedimos a todos los ciudadanos que van a ingresar a la ciudad de Santa Fe que tengan la aplicación COVID-19, que es la declaración jurada que le sirve al personal de la Agencia de Seguridad Vial para poder identificar de dónde viene, a dónde van y poder hacer un seguimiento a cada persona que ingresa a la provincia”.Por otro lado, la coordinadora operativa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ivana Marcos, afirmó que el ingreso del Túnel Subfluvial “es uno de los cuatro Accesos Cuidados de la provincia. Es un puesto donde se trabaja de manera conjunta con policía de Seguridad Vial y personal del Ministerio de Salud”.“A partir del lunes rige el decreto 647 del gobernador de la provincia, en donde se estableció la exigencia de presentar un hisopado negativo con un período no mayor de 72 horas. Esto se les exige únicamente a personas que no son residentes de nuestras provincias y que provengan de una zona declarada de circulación comunitaria. Es decir, la gente que proviene de Entre Ríos no necesita presentar el hisopado, sí personas que provengan de Buenos Aires”, finalizó Marcos.ACCESOS CUIDADOSLa iniciativa, que pone a la provincia como precursora en este tipo de control en rutas, se suma a las fiscalizaciones vigentes que se desarrollan en rutas y accesos del territorio santafesino, y constituye una estrategia de identificación rápida de personas infectadas Covid-19.El protocolo implica que quienes ingresen a la provincia se les realice un cuestionario, se les mida la temperatura y realice un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se realizará el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.Los cuatro puntos previstos del plan Accesos Cuidados son: autopista Rosario-Buenos Aires (peaje General Lagos), ruta nacional 11 (puesto Florencia, límite con Chaco), ingreso desde Entre Ríos (Túnel Subfluvial) y autovía 19 (retén Frontera, límite con Córdoba).