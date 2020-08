SANTA FE: MARTORANO RECORRIÓ EL HOSPITAL MODULAR DE VILLA CONSTITUCIÓN

Ya en su última etapa de construcción, la ministra destacó el avance y la importancia de la obra para toda la región.La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió el hospital modular “Dr. Juan E. Milich” en Villa Constitución. Se trata de una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos y que será fundamental para la atención de personas con Covid en la región..“El hospital modular es una obra más que ampliará la infraestructura sanitaria existente, es muy importante que podamos contar con más espacios de atención, más camas generales y críticas. Esto no es suficiente sin medidas de cuidado individual y social, si nosotros no usamos el barbijo, no mantenemos la distancia, no habrá forma de controlar la curva ascendente de contagios”, alertó Martorano.“Sabemos que habrá más casos porque es una pandemia; pero insistimos en que pueda ser controlado de un modo más lento para dar respuesta”, dijo la ministra de Salud y enfatizó: “No vamos a permitir que ningún ciudadano se quede sin la atención”.LO PÚBLICO Y LO PRIVADOEn otro orden, Martorano destacó que “para asegurar la atención de todos los que la necesiten trabajamos de forma muy articulada con el sistema privado. En marzo y abril bajamos al 30% la ocupación y lo hicimos juntos. Pero cuando hubo capacidad ociosa porque eran pocos casos volvimos a atender los pacientes no Covid”.Y concluyó: “Hoy estamos con atención plena de casos y sabíamos que íbamos a ajustar un poco para liberar camas, excepto las urgencias”.24 NUEVAS CAMAS CRÍTICASEl gobierno provincial detalló que se trata de la ampliación con dos módulos de terapia intensiva anexo al hospital “Dr. Juan E. Milich” de Villa Constitución, que abarcan una superficie de 485 metros cuadrados.Este proyecto fue planificado bajo los parámetros de diseño sustentable, resiliente y eficiencia energética, a través de colectores solares para agua caliente, paneles de muros y cubiertas de alto aislamiento térmico, aberturas de PVC con doble vidriado hermético -DVH- e iluminación led.Los módulos dispondrán de 24 camas críticas con poliductos con oxígeno, vacío y aire comprimido, y que incluyen bocas de dato para sensores y monitoreo. También sanitarios adaptados.Además, se prevén instalaciones especiales para sala de gases medicinales independiente, nuevo grupo electrógeno, sector de servicios, y sistema de aire acondicionado adecuado a las normativas específicas por la pandemia del Covid 19.