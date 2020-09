A PARTIR DE ESTE AÑO LA PROVINCIA DE SANTA FE CELEBRARÁ CADA 26 DE SETIEMBRE EL “DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL INFANTIL”

La iniciativa buscar llamar la atención hacia este complejo problema socio-económico y cultural que son los siniestros viales, muchos de los cuales afectan a la población infantil.La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó esta tarde sobre tablas un proyecto de ley del senador Armando Traferri para que el 26 de setiembre de cada año se celebre el Día de la Seguridad Vial Infantil. Esa fecha es en homenaje al fallecimiento de Nils Ivar Bohlin en 2002, inventor del cinturón de seguridad, no sólo por la cantidad de vidas que este dispositivo salvó y sigue salvando, sino por haber abierto este invento al mundo para que se pudiera utilizar libremente.El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), promotor de esta idea, aseguró que “este es un hecho simbólico pero trascendente ya que debemos recordar que muchos niños mueren y sufren serias lesiones en accidentes de tránsito cada año, en nuestro país y provincia y nos motiva a darle un lugar protagónico en las agendas públicas”.Las cifrasSegún la Organización Mundial de la Salud cada año se pierden aproximadamente 1,30 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de tránsito. Las lesiones causadas por el tránsito son la principal causa de defunción en los jóvenes de 15 a 29 años.La recientemente adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha fijado una meta ambiciosa con respecto a la seguridad vial, consistente en reducir a la mitad, para 2030, el número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito en todo el mundo.Entre los factores de riesgo que están involucrados en las consecuencias de los accidentes viales, está la no utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños.Si se instalan y se usan correctamente, los dispositivos de sujeción para niños reducen aproximadamente un 70% las muertes de lactantes, y entre un 54% y un 80% las de niños pequeños.El uso o no uso de cinturón por parte del conductor, también tiene relación directa con el uso o no uso del SRI. La tasa de uso de SRI por parte de ocupantes entre 0 y 4 años alcanza a menos de la mitad de los niños de esta edad en todas las regiones, con excepción de Cuyo. La situación más crítica se observa en el NEA.En el Informe “Salud Materno-Infanto-juvenil” en cifras de la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef, se constata que la 1° causa de mortalidad en el niño de 1 a 4 años (31 %), son las Causas Externas, donde están las Lesiones ocasionadas por el tránsito, situación que se reitera en el grupo de 5 a 14 años (37 %).Por qué el 26 de setiembreSe propone como fecha para el Día de la Seguridad Vial Infantil, cada 26 de septiembre en memoria del fallecimiento de Nils Ivar Bohlin (17/07/1920 - 26/09/2002), inventor del cinturón de seguridad, no sólo por la cantidad de vidas que este dispositivo de seguridad salvó y sigue salvando, sino y fundamentalmente por la generosidad con que abrieron su invento para que todo el mundo lo pudiera utilizar. De manera que el tributo será doble, por el valor de su creación y por la humildad con la que decidió compartirlo con todo el mundo.Hace 61 años Nils Bohlin, ingeniero de Volvo, creaba el cinturón de seguridad de tres puntos (año 1959). No sólo liberaron la patente a la competencia, sino que fueron también concientizando a sus competidores acerca de las ventajas del nuevo sistema. Siempre tuvo muy claro su objetivo: mantener al conductor con vida en caso de accidente.En sus primeros 50 años de estandarización, se estima que se salvaron ya 1 millón de vidas. Fue elegida entre las 8 patentes más valiosas del siglo y el hacerla una “patente abierta” permitió que su uso se propagara rápidamente en todo el mundo.Cabe destacar al cinturón de seguridad como uno de los grandes inventos que ha mejorado de manera radical la seguridad de los ocupantes de un vehículo.Plan de Seguridad Vial InfantilEn consonancia con la importancia del tema, la APSV viene trabajando durante este año en una serie de acciones para promover la movilidad infantil segura, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Fundación Gonzalo Rodríguez, quienes brindaron herramientas técnicas y ejecutivas de capacitación al personal del organismo provincial para implementar estrategias que permitan aumentar la información sobre el tema.En este sentido, se está llevando a cabo una campaña en redes sociales junto con el equipo de profesionales de Mamás y Niños Seguros que forma parte de los programas que lleva adelante la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADISIV). El objetivo es brindar información y buenas prácticas sobre la movilidad de niños y niñas en la la vía pública, entendiendo que es necesario resguardar su seguridad en todos los momentos, tanto como pasajero, peatón y ciclista.Por otro lado el 29 de setiembre comienza una capacitación para más de 400 inspectores de tránsito de la provincia donde uno de los módulos fundamentales es el de movilidad infantil segura, lo propio sucederá en el mes de noviembre con una instancia de formación destinada a agentes de la Policía de Seguridad Vial, quienes podrán así asesorar a las familias que viajen con niños en los vehículos.