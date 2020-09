Coronavirus: el gobierno de Santa Fe busca limitar la circulación y se esperan nuevas medidas

Nuevas restricciones para frenar el paso del coronavirus. (Gobernacion)













Fuente: rosario3.com

La reunión de ayer con expertos dejó el dilema en claro para el gobernador Omar Perotti: hay que retroceder sin afectar tanto a la ya lastimada economía regional. Se estima que entre hoy y el fin de semana a más tardar, se comunicarán nuevas restricciones. Los alertas encendidas en las últimas horas.Entre hoy,mañana y el fin de semana, todo indica que el gobierno provincial anunciará una marcha atrás de las actividades permitidas en el territorio. La necesidad de restringir la circulación, ya sea con cambio de fase o no y por un tiempo que podría ser 15 días, es materia de debate y discusión por estas horas entre las máximas autoridades. La postura expresada por un grupo de expertos durante la reunión que tuvo lugar este miércoles, dejó en claro el planteo que se debe resolver con urgencia: los contagios están descontrolados, hay que frenar la circulación pero sin afectar demasiado la economía.Perotti piensa por estas horas qué paso tomar y es por eso que se multiplican las consultas con los que saben sobre la pandemia. La idea en la que se para es “tomemos medidas que nos permitan limitar la circulación pero no frenar la economía”. Para eso, será obligatorio “cerrar” algunas actividades, el retroceso de fase está latente.Ayer se reunió en Rosario el Comité Operativo de Emergencia Interministerial en Rosario, para evaluar la situación epidemiológica de la provincia. Los tres ministros que estuvieron presentes en la sala fueron el de Gobierno, Esteban Borgonovo, la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el de Trabajo, Roberto Sukerman, más la vicegobernadora y ex jueza Alejandra Rodenas. Otros integrantes del gabinete participaron de manera remota.Luego de la reunión, Rodenas habló en rueda de prensa y destacó que "estamos en el inicio del tránsito hacia el pico de casos de coronavirus". Y consultada por un posible retroceso de fase o anuncios de más restricciones, no las descartó pero a la vez comentó que "estamos tratando de evitar un conflicto social". Y añadió que "por el momento no estamos en condiciones de hacer ningún anuncio".La advertencia de Nación y la polémica por el cierre a las 19.30El viernes 29 de agosto pasado, el presidente Alberto Fernández extendió hasta el 20 de septiembre la fase de prevención en todo el país. Lo hizo con un mensaje grabado y solo, por primera vez desde el inicio de la pandemia. En el decreto correspondiente, se advirtió que la provincia de Santa Fe no cumple con los requisitos para estar en la fase de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) y debería volver a aislamiento, pero aclararon que "hay un compromiso de las autoridades provinciales" de mantener el distanciamiento e informar cualquier situación de "alerta epidemiológico"En la resolución nacional se informó que en Rosario, Gran Rosario, ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Casilda y Venado Tuerto continuaban la transmisión comunitaria del virus. Además alertaron por brotes en varios departamentos de la provincia, indicaron que los casos se están duplicando en promedio cada 11,5 días y que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva también está en aumento (61% de ocupación).Esa misma noche, el gobernador Omar Perotti el “cierre de todas las actividades desde las 19.30” en el aglomerado Rosario por dos semanas.El mandatario confirmó las nuevas medidas en el marco del distanciamiento por la pandemia de coronavirus eran para frenar la tasa de contagios que se aceleró, según evaluó.La iniciativa generó rechazo y profundo malestar en varios sectores económicoS, sobre todo, entre los gastronómicos que reclamaron en persona y además recurrieron a la Justicia para frenar la disposición. En este marco, fue que las autoridades sanitarias provinciales admitieron un grave escenario imperante en relación al avance del coronavirus y las dificultades de atención profesional adecuada para los enfermos más graves.Al borde del colapsoLa presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, indicó que "l a mayoría de las áreas críticas están con una ocupación por arriba del 80% ". "Hace un mes atrás estábamos hablando de 4 o 5 lugares que estaban mal; ahora estamos hablando de 20 provincias", agregó.Y concluyó que, en la actualidad, "deben quedar libres un 20 ó 30 % de camas dependiendo de los lugares".Al respecto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti indicó que hay un reporte de "tensión en el sistema de salud de las provincias de Jujuy y Mendoza, en el departamento de General Roca (Río Negro), y en áreas de las provincias de Salta y La Rioja".Vizzotti también alertó que en la región de AMBA "tenemos un porcentaje de ocupación alta que al sostenerse tanto en el tiempo también genera una tensión en el trabajo que está realizando todo el personal especialmente en el área de terapia intensiva".Distanciamiento y no aislamiento El 4 de junio pasado Santa Fe dejó atrás el aislamiento obligatorio , comúnmente llamado cuarentena. En la conferencia de prensa Fernánez explicó que en provincias como Santa Fe, sin circulación comunitaria –por entonces los casos se daban en cluster. “antes era obligatorio quedarse en el domicilio y salir sólo para compras básicas o trabajos esenciales o exceptuados. Pero ahora con el distanciamiento, las personas podrán salir, trabajar, hacer sus actividades siempre que guarden la distancia de dos metros uno de otro”.Fue a partir de entonces que se abrieron muchas actividades en la provincia y por consecuencia en la ciudad. Volvieron las reuniones familiares y las caminatas recreativas y seguidamente abrieron los bares en el marco de ajustados protocolos.