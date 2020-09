CORONAVIRUS: LA PROVINCIA REFUERZA EL PEDIDO PARA DONANTES DE PLASMA

Desde CUDAIO insisten con la necesidad de continuar donando para poder mejorar la situación de las personas que padecen COVID-19.En Santa Fe se está realizando desde hace más de tres meses el ensayo clínico con plasma de convaleciente de COVID-19 (PCC19). El mismo se aplica a algunos pacientes internados con COVID-19 como parte de un tratamiento experimental no convencional que intenta comprobar su seguridad y eficacia para aliviar los síntomas más agudos.Con la curva de contagios en ascenso la demanda de unidades de plasma es, también, creciente. En este sentido, desde CUDAIO, organismo oficial a cargo del ensayo, se reitera la convocatoria para que los santafesinos que han cursado la enfermedad, y han recibido el alta, donen plasma. Al mismo tiempo, en Santa Fe se registran cada vez más personas recuperadas de covid-19, muchas de las cuales reúnen las condiciones para ser donantes.En este sentido, Liliana Di Tullio, especialista del CUDAIO, explicó cómo se desarrolla el tratamiento: “Es un procedimiento rápido, indoloro, la persona que realiza el tratamiento debe poder donar sangre y recolectaremos una fracción, que luego se dividirá en tres partes, cada una de ellas será destinada a un paciente de COVID19 que cumple con determinados criterios para recibir ese plasma”.Los requisitos mínimos para donar plasma son:– Entre 18 y 65 años de edad.– Tener diagnóstico de covid-19 confirmado.– Contar con el alta médica o epidemiológica.– Cumplir los requisitos habituales para donar sangre.Procedimiento y características de la donaciónDe acuerdo a lo expresado en la Ley de Donación de Sangre N° 22990 y distintas resoluciones ministeriales, la donación de plasma covid-19 es gratuita, su uso es experimental y sólo puede ser indicado por personal médico. Además, no se puede donar en forma dirigida, es decir, que el donante decida para quién dona.Tal como aclaró la referente del Área de Hemoterapia de CUDAIO, Dra. Andrea Acosta, “la aplicación de plasma se hace por indicación del médico tratante, bajo criterios especificados en el ensayo. Esto significa que la selección de receptores no es a pedido de familiares ni personas allegadas; así como la convocatoria a donantes tampoco es dirigida para un paciente determinado. Todas las unidades de plasma recolectadas son dirigidas al banco único de plasma que recepciona, procesa y administra CUDAIO, a través del Centro Regional de Hemoterapia de Rosario”.Para hacer efectiva la donación se requieren las condiciones mínimas descriptas más arriba y se hacen otras evaluaciones adicionales, entre ellas la cantidad de anticuerpos desarrollados por el donante, que en la mayoría de los casos alcanza su nivel máximo entre dos y cuatro semanas posteriores al alta.“Cada proceso de donación es diferente: no todos los pacientes recuperados pueden donar plasma, no todos cuentan con anticuerpos. Algunos pueden donar muy poca cantidad, otros mucha. Algunos pueden donar una única vez, otros varias”, explicó Acosta.Al mismo tiempo se recuerda que la única vía de contacto para donar son los números de whatsapp que CUDAIO destinó específicamente para este fin: para Rosario y sur de la provincia al 341 4724700, 341 4724701 ó 341 4356325; para Santa Fe y norte de la provincia al 342 4572575.Para mayor información podrán acceder al sitio web, www.cudaio.gob.arEstadísticas de ensayosDesde el inicio de las prácticas se han inscripto 1500 pacientes, a través de 8 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Asimismo, 16 instituciones públicas y privadas que toman muestras para analizar, además existen 9 centros públicos de aféresis y 4 privados. En 40 efectores públicos y privados se han llevado adelante los 512 tratamientos con plasma.