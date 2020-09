Coronavirus: las actividades que se suspenderían en Rosario y Santa Fe

Una vuelta atrás desde hoy. (Alan Monzón/Rosario3)













Fuente: rosario3.com

De acuerdo a lo que trascendió, el anuncio que dará esta tarde implica un retroceso a las fases 2 y 3 por 14 días. ¿Cómo será la vida a partir de hoy?Como ya se adelantó, este viernes el gobernador Omar Perotti anuncia una regresión en materia de actividades permitidas en el marco de un aumento descontrolado de casos positivos de coronavirus.De acuerdo a lo que informaron en De 12 a 14 (El Tres), las medidas serán tomadas por 14 días sobre toda la provincia pero de forma dispar, teniendo en cuenta que no todas las localidades tienen la misma situación.En relación . Rosario, aglomerado, Santa Fe y Gran Santa Fe las nuevas disposiciones implicarían restricciones que corresponden a las denominadas fases dos y tres de la pandemia. Las actividades se limitarían a las esenciales y administrativas con reducción de la circulación de entre el 25 y el 50 por ciento.Según confirmaron, Perotti anunciaría para ambas ciudades el cierre de bares y restaurantes que sólo podrán entregar vía take away, y también de los comercios que deberán vender y enviar a domicilio. Las caminatas recreativas volverían a limitarse a los 500 metros a la redonda como ya sucedió.Las reuniones sociales seguirán prohibidas. En cuanto a las actividades deportivas, aún no se llegó a una decisión final y seguía en debate por estas horas.