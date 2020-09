Coronavirus: Nuevas medidas, PROVINCIA DE SANTA FE

Desde las 00 hs. del 5/09 y por 14 días, se suspenden actividades habilitadas en• Departamento Rosario• Departamento San Lorenzo• Departamento General López• Departamento Caseros• Departamento ConstituciónComercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales.Locales gastronómicos Bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y de venta de productos alimenticios.Actividades comerciales de shoppingsEjercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros; actividad inmobiliaria y mudanzas. Servicios de personal domésticoActividades religiosas Individuales y reuniones o ceremonias grupalesObras privadas Que ocupen más de 5 trabajadores, profesionales o contratistas.Actividades administrativas Sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.Práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones cerradas tales como clubes o gimnasios, o espacios públicos al aire libre.Pesca deportiva y recreativa Modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y guarderías náuticas y clubes deportivos.Servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.Museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.Salas de grabación y ensayo Preproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.Enseñanza disciplinas artísticas En forma particular por un docente o artista, en un espacio colectivo, institución o establecimiento.Caminatas recreativas para personas mayores a 60 años o estén incluidas en los grupos en riesgoActividad artística y artesanal A cielo abierto, en plazas, parques y paseos.Salidas breves para caminatas de esparcimiento Bajo la siguiente modalidad:Uso obligatorio de elementos de protección de nariz, boca y mentón. Sin exceder el radio de 500 metros del domicilio de residencia Sin extenderse más allá de las 19.30 hs.Locales gastronómicos Bajo la siguiente modalidad: Exclusivamente para envíos a domicilio Hasta las 22 hs. con el servicio para llevar (Take away)