Costamagna: "Estamos articulando medidas para ayudar a pequeños comerciantes" en el marco de la pandemia





El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, junto al intendente Pablo Javkin, encabezaron una reunión con representantes de sectores empresarios del departamento Rosario.El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, llevaron a cabo un encuentro por videoconferencia con representantes de sectores empresarios del departamento Rosario, con el objetivo -resumió el funcionario- de “articular medidas en forma conjunta para ayudar a los pequeños comerciantes”.En ese contexto, detalló que durante la reunión dialogaron sobre posibles medidas de apoyo basadas en “financiamiento, créditos, aportes no retornables, medidas impositivas, y todas aquellas que puedan ayudar”.“Debemos establecer estrategias para convivir con la pandemia hasta que esté la vacuna”, dijo, y añadió: “Tenemos que generar un ámbito que tenga que ver con el cuidado de la salud de todos los santafesinos, y de qué manera generamos la menor movilidad de gente por la calle, manteniendo la mayor cantidad de actividades económicas en funcionamiento”.En ese sentido, aseguró que “el aparato productivo de la provincia de Santa Fe está en marcha. Dicho esto, estamos trabajando en buscar líneas de financiamiento para acompañar a cada una de las empresas, con el Ministerio de Economía y por orden del gobernador”.Además, Costamagna remarcó que las últimas disposiciones de orden sanitario “son medidas que uno no quiere tomar. Sabemos de la complejidad y estamos delineando ayudas concretas; el tema de los horarios no es simpático, pero es la salud de la gente y eso está por encima de todo”.Del encuentro participaron también los secretarios de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano; de Turismo, Alejandro Grandenetti; y de Industria, Claudio Mossuz; el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski; y los secretarios municipales de Deporte y Turismo, Adrián Ghiglione; y de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale.Por el sector empresario, estuvieron miembros de la Cámara Hotelero-Gastronómica, Cámara de Heladeros, Federación Gremial de Comercio e Industria, Asociación Empresaria Rosario, AIM, UNIRR, APYME Rosario, Cámara de la Construcción Rosario y Bolsa de Comercio de Rosario.