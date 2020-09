COVID-19: LA PROVINCIA REALIZÓ ANUNCIOS EN EL MARCO DE LA NUEVA MODALIDAD DE CONVIVENCIA EN PANDEMIA

El gobernador Omar Perotti, acompañado de la vicegobernadora Alejandra Rodenas y los intendentes de Rosario y Santa Fe -Pablo Javkin y Emilio Jatón, respectivamente-, realizó anuncios este jueves, en el marco de la nueva modalidad de convivencia en pandemia Covid-19. Será por 14 días corridos, a partir de las 0 horas de este 26 de septiembre, con estrictos protocolos sanitarios en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.Durante el anuncio, el mandatario provincial afirmó que “esta nueva modalidad es la que nos va a acompañar en estos 14 días. Esto va a tener por delante varios meses y estamos transitando los momentos más álgidos, con números altos en la provincia. Por lo cual, tenemos que disminuir la alta velocidad de contagio y la tasa de duplicación de casos”.En tanto que respecto de las medidas que favorecerán la actividad económica, subrayó: “Tenemos el deseo ferviente de dar las mejores respuestas para cuidar la salud y el trabajo. Siempre me han encontrado hablando de producción y me genera mucho dolor tener que decirle a alguien que tiene una restricción para trabajar. Por eso, los protocolos estrictos van a ser centrales para poder generar el nivel de actividad que necesitamos, sin descuidar y sin dar la espalda a la comunidad y a todo el personal de salud”.Además, destacó particularmente los cuidados que se solicita a los adultos mayores: “Establecemos una especial recomendación a todas aquellas personas mayores de 60 años o grupos de riesgo. Permanezcan en sus domicilios; limiten la circulación a estrictamente lo necesario”.Y sumó: “Son quienes más directamente están afectados si se contagian y son quienes están yendo en mayor medida a las camas de terapia intensiva. Cuidemos a nuestros mayores, ayudémoslos a que puedan realizar sus mandados. Por 14 días les estamos pidiendo que no haya visitas, que no haya contactos, que se resguarden de la mejor manera y saliendo sólo para lo estrictamente necesario e imprescindible”.Y cerró: “Cuidémonos entre todos. Cuidemos a los mayores, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a la familia. Cuidémonos con lo que tenemos, la única vacuna hasta el momento: distanciamiento, agua y jabón, y barbijo”.Por su parte, Javkin reconoció que “tenemos que encontrar un equilibrio con responsabilidad entre salud, trabajo y libertades. Y ese equilibrio se construye entre todos”. Y añadió: “En algún momento lo hicimos muy bien, y es el momento de volver a hacerlo de esa manera, pensando en los demás, cuidándonos cada uno. Estoy seguro que, con mucha responsabilidad, esa es la etapa vamos a transitar, y que seguramente nos va a dar un alivio”.A su turno, Jatón señaló que “son días difíciles, pero en los cuales el compromiso social y las construcciones colectivas están en juego, porque nadie puede predecir cómo sigue esto o cómo termina, pero si lo que podemos hacer es aprender a convivir con el virus, en sociedad, y allí aparecen nuevas reglas, nuevos formatos, nuevos comportamientos. Es el gran desafío de estos días, que cada uno aprenda a convivir con el otro en el medio de la pandemia”.NUEVA MODALIDAD DE CONVIVENCIADesde las 00 hora de este 26 de septiembre y por 14 días corridos, en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López, y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, del departamento La Capital.¿QUÉ PODEMOS HACER?Comercios mayorista y minorista hasta las 20.00 horas en horarios que no coincidan con los horarios bancarios.Locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías• Con concurrencia de personas hasta las 24 horas y con ocupación del 30% del local en superficies cerradas.• Envíos a domicilio (delivery) hasta las 24 horas.Exclusivamente para Rotiserías:• Servicio para llevar (take away) hasta las 20 horas.• Envíos a domicilio (delivery) hasta las 24 horas.Actividades religiosas, cultosReuniones o ceremonias de hasta 30 personas.Obras privadasHasta 10 (diez) trabajadores, profesionales o contratistas.Servicios de cuidados de adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes.Actividades de inmobiliarias y mudanzas hasta las 20.00 horas y que no coincidan con los horarios bancarios.Práctica deportiva de deportistas olímpicos y profesionales que cuenten con la autorización nacional.Salas de grabación y ensayoPreproducción, producción y postproducción de audios o audiovisuales.Actividad notarial necesaria para cumplir actividades y servicios esenciales solo con personas indispensables y evitando reuniones.Servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología.Con turno previo y con una ocupación máxima del 50% del local.Ejercicio de profesiones liberales, sin atención al público, excepto profesionales del Arte de Curar.Servicios de personal doméstico sin la utilización del transporte público de pasajeros.Actividades físicas y deportivas en clubes, gimnasios y complejos deportivos que no impliquen contacto físico entre los participantes, disponiendo un sistema de turnos. Sin habilitar espacios de uso común y vestuarios.Actividades físicas individuales en espacios públicos con distanciamiento social y evitando la aglomeración de personas.Salidas breves para caminatas de esparcimientoSin extenderse más allá de las 20.00 horas.¿QUÉ NO PODEMOS HACER?Actividades comerciales de shoppings.Pesca deportiva y recreativa modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y guarderías náuticas y clubes deportivos.Museos, bibliotecas y lugares recreativos de divulgación científica públicos o privados.Enseñanza de disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista, en un espacio colectivo, institución o establecimiento.Actividad artística y artesanalA cielo abierto, en plazas, parques y paseos.Actividades administrativas, sindicatos, entidades gremiales, empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades nacionales y privadas.RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICADepartamentos: Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López y La Capital.Entre las 20.00 horas y las 6.00 horas se permite la circulación sólo a personas que desarrollen actividades autorizadas. Con uso del transporte público de pasajeros, y pudiendo utilizar taxis y/o remises.RECOMENDACIONESPara personas mayores de 60 años o grupos de riesgo• Permanecer en sus domicilios.• Limitar la circulación a la estrictamente necesario.