DETECTAR: LA PROVINCIA REALIZÓ OPERATIVOS EN LAS CIUDADES DE SANTA FE Y ROSARIO

Detectar en el Centro de Salud Libertad de Rosario





Los mismos tuvieron lugar en el barrio Centenario de la ciudad capital, mientras que en el sur de la provincia se llevó a cabo en el Centro de Salud Libertad.El Ministerio de Salud provincial informó que se llevaron adelante dos nuevos operativos del Plan Nacional DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino) en las ciudades de Santa Fe y Rosario, con el acompañamiento de unidades sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación.OPERATIVO EN LA CIUDAD DE SANTA FEEn este marco, la subsecretaria de Primer y Segundo nivel de atención en Salud, Marcela Fowler, indicó que “en una articulación entre Nación, Provincia y la Municipalidad, nos encontramos realizando un trabajo territorial junto al equipo de salud de la zona, donde estamos buscando a las personas que tengan síntomas relacionados a COVID-19 para poder lograr una detección oportuna, temprana y así poder aislar a la persona, su contacto estrecho y no sobrecargar el Segundo y el Tercer nivel de atención. Además de los rastreos, los ciudadanos se acercan al camión sanitario de manera voluntaria si presentan síntomas y son entrevistados por el grupo de profesionales”.“El equipo de rastreadores que va casa por casa, además realiza la tarea de buscar personas sintomáticas, hacen la tarea de prevención y promoción de la salud en la comunidad, tratando de explicarle bien todas las medidas que tiene que tener la persona ante algún síntoma”, continuó.Por su parte, el supervisor del equipo sanitario nacional, Sergio Peralta, expresó que “venimos desde Nación con un equipo de hisopadores y otro equipo de voluntarios encargados de hacer triage. Una vez que llega la persona al camión, se le realiza una entrevista donde se completa una planilla epidemiológica y luego ingresan al camión, el cual cuenta con tres consultorios e insumos, donde se le realizan el hisopado nasofarinjeo”.Seguidamente, la subsecretaría de Equidad, Romina Carrizo, explicó que “se están realizando los test PCR o hisopado nasal y los resultados tienen una demora de 48 horas. Los análisis de las muestras se llevan a cabo en el laboratorio central y, luego, a través de los datos que obtenemos de la ficha epidemiológica y los registros de la persona que es entrevistada por el equipo de salud, de acuerdo al resultado que arroje la muestra, podemos notificar al paciente y a la familia por se contactos estrechos”.Finalmente, la coordinadora de enfermería de la región salud Santa Fe, Viviana Servidio, informó que “en el marco del programa federal que lanzó el Ministerio de Salud de la Nación, el camión comenzó a recorrer las diferentes provincias del país, como hoy en Santa Fe, y ese es el real acompañamiento que necesitamos y estamos teniendo”.“Hoy, al haber circulación comunitaria, estamos buscando personas con síntomas o que hayan estado en contacto con algún caso positivo. Aprovechamos esta posibilidad para volver a recomendarle a la comunidad sobre todo la conciencia social y colectiva. En esto nos tenemos que cuidar el uno al otro porque Santa fe no la está pasando bien y no queremos que el sistema sanitario desborde como ha pasado en otros lugares del mundo”, explicó Servidio.NUEVO DETECTAR EN ROSARIOEn el marco de un nuevo operativo territorial llevado a cabo en el Centro de Salud Libertad, la médica general y coordinadora de centros provinciales de atención primaria de la salud de Rosario, Nerina Azpetia, informó que “estamos con un fuerte acompañamiento de la comunidad QOM y Mocoví. El equipo de salud recorre casa por casa, entrevistando a las familias buscando casos sospechosos de COVID, agregado a la situación de vida que son difíciles para el pueblo QOM. Trabajamos para llegar a tiempo, estar alertas y poder garantizar condiciones dignas de salud sobre todo en este contexto”.“Estos operativos territoriales y domiciliarios nos permiten realizar una gran cantidad de testeos y diagnósticos, evitando que las personas con cuadros sospechosos o COVID positivas sigan circulando, poniendo en riesgo su salud, la de sus contactos y de la comunidad toda”, agregó.Finamente, la profesional recordó que “la ciudadanía debe cumplir con las medidas de prevención, como lo es el uso de barbijo permanente, en cualquier actividad al aire libre, deportiva, recreativa, ámbito de trabajo público o privado; mantener una estricta distancia de dos metros; no compartir mates ni utensilios de uso común en casa sin estar bien lavados; y la higiene constante de manos con agua y jabón o con alcohol al 70 por ciento si no tenemos jabón a mano y la prohibición de reuniones familiares o afectivas”.