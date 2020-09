El gobierno de la provincia cerró el acuerdo paritario con los gremios docentes





Amsafe y Sadop aceptaron este viernes la propuesta salarial. Además del incremento, se definió el cronograma para la carrera docente.Luego de la reunión del miércoles pasado, los y las docentes nucleados en los gremios de Amsafe y Sadop aceptaron este viernes la propuesta realizada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. El aumento salarial abarca desde el mes de agosto y tiene como base la suma de 4 mil pesos para los cargos iniciales y se incrementa dependiendo del escalafón y la antigüedad. Para noviembre, la suma base pasará a ser de 5 mil pesos y llegará a los 11.500 pesos para los cargos superiores.Respecto del acuerdo, la ministra de Educación, Adriana Cantero, comentó: “Recibo la noticia de que los y las docentes han votado y decidido democráticamente la aceptación de la propuesta salarial. Es una gran alegría que podamos recomenzar un tiempo de trabajo, donde todos los educadores y las educadoras perciban este incremento salarial”.Y destacó que no sólo se realizó una recomposición salarial, sino también que se estableció un cronograma para avanzar en temas de carrera docente: “No menos importante son los demás ítems que integran este acuerdo paritario y nos permiten avanzar en temas como la carrera docente, condiciones de trabajo y algunas cuestiones que hacen al bienestar de los y las docentes”.En ese contexto, aseguró que “es un tema que nos preocupa y nos ocupa en un contexto de tanta adversidad y tanta dificultad como el que atravesamos. Desde el Ministerio de Educación hacemos todo lo posible porque esas condiciones de trabajo reclamadas se concreten y sean mejores para todas las personas que sostienen la enseñanza en nuestra provincia”.Por su parte, en diciembre se realizará una nueva convocatoria a los gremios docentes para analizar la situación salarial: Al respecto, la funcionaria indicó: “Estamos decididos a continuar el diálogo, a seguir trabajando juntos y lograr los consensos que nos permitan hacer lo mejor en este tiempo tan inédito”.PUNTOS DESTACADOSEl acuerdo paritario establece una recomposición salarial que incorpora una Asignación no remunerativa, no bonificable, habitual y permanente. Se establece un escalonamiento de sumas según puntajes correspondientes a cada cargo y un incremento por antigüedad. Esta propuesta es a partir de agosto y contempla, además, un incremento para octubre y otro para noviembre.El incremento salarial de agosto y septiembre será percibido en los primeros días de octubre y los aumentos siguientes ingresarán con las liquidaciones de cada mes. Los aportes se percibirán por cargo con un tope de hasta dos cargos y se computarán en los haberes jubilatorios. La medida alcanza al personal suplente (interinos y reemplazantes).En lo que respecta a la carrera docente, se definió un ofrecimiento virtual de cargos y horas cátedra de Secundaria Orientada, Técnica y de Adultos producto de la situación sanitaria. La toma de posesión de traslados y concurso se estableció el 1 de marzo de 2021.En los niveles Inicial, Primaria y Especial, se definió el siguiente cronograma:A) Traslado: Etapa I desde 05/10/2020 al 16/10/2020B) Escalafón Provisorio, Traslado y Vacantes: 16/10/2020 al 20/10/220C) Etapa II – Selección de destino: 21/12/2020 al 28/12/2020D) Inscripción a Concurso de Cargos, Horas Cátedra y Suplencias 2021: 19/10/2020 al 28/10/220E) Toma de posesión de concurso y traslados: 1 de marzo de 2021.Para los niveles Secundario y Superior, la inscripción a suplencias se realizará desde el 08/10/2020 al 17/10/2020.ASISTENCIA PARA REEMPLAZANTESPor su parte, la ministra también se refirió al decreto N°1011 del gobernador Omar Perotti que veta parcialmente la Ley 13992 y determinaba una ayuda económica para docentes reemplazantes de la provincia. “El veto de la Ley 13992 no es una falta de reconocimiento a la necesidad de ayuda que tiene el sector de los y las docentes reemplazantes. Mucho menos significa la decisión de no involucrarnos como gobierno provincial en la asistencia reclamada. Todo lo contrario, es un veto propositivo y parcial que corrige errores conceptuales importantes que tenía la ley y la hacían inviable”.El veto propone que se faculte al Ejecutivo provincial para que “con carácter de ayuda social compensatoria, disponga el pago de una suma de dinero de carácter excepcional a los docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias con carácter de reemplazante en los establecimientos de gestión oficial del sistema educativo provincial que, encontrándose en derecho de turno y sin que mediare impedimento para su aceptación no hayan tenido ofrecimientos y asignación de suplencias para desempeñar funciones en lugar de un titular, de un interino o de otro reemplazante; como consecuencia de la entrada en vigencia”. La ayuda se gestionará mediante el trabajo coordinado del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social.En este punto, Cantero manifestó que “la propuesta es que la ley sea viable y permita habilitar un camino dentro de las normativas del estado provincial para que la ayuda llegue al sector que está reclamando una asistencia. No se trata de anular, sino de corregir para que el objeto por el cual se promovió la ley sea factible”.