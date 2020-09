Falabella afronta fuertes pérdidas, ¿se va del país?

En rigor, Falabella -cuyo CEO es el argentino Gaston Bottazzini- ya había iniciado un proceso de ajuste en el país a finales del año pasado, cuando -en septiembre- despidió a 250 empleados, lo que significó un ajuste del 4% en su plantilla , y cerró locales emblemáticos en la capital federal y otras ciudades del país. Pero con la caída del consumo a raíz de la pandemia y las trabajas para importar, la situación financiera de la empresa se tornó más compleja.Pero la crisis de Falabellatiene raíces más profundas que el derrape de la economía argentina y por eso su plan de achique también tiene alcanza a todos los paises asdonde opera . En efecto, la empresa primero fue golpeada a finales del año pasado por el estallido social de Chile y luego estalló la pandemia que obligó a cerrar mucha de sus locales en todas América latina.Por caso, al presentar el 25 de agosto en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile , adonde cotizan sus acciones, el resultado de su segundo trimestre pérdidas notificadas por 168 mil dólares las que se comparan con utilidades por 128 mil dólares del mismo período del año anterior. Al mirar el acumulado del año, las pérdidas de Falabella se sitúan en 146 mil dólares, lo que se compara con la ganancia de 220 mil dólares del primer semestre de 2020. En materia de ingresos, estos tuvieron una contracción de 25%, totalizando 2.140 millones de dólares en el trimestre."Los resultados del trimestre reflejan el fuerte impacto de los cierres forzados de tiendas y centros comerciales, lo que resulta en un deterioro de margen relevante, como consecuencia del drástico cambio de mix en términos de canales y categorías, acompañado de aumentos en los costos de riesgo en los negocios bancarios ", dijo Bottazzini en su informe a la Bolsa.La mayoría de los mercados donde la firma tiene presencia, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, sintieron el impacto de los cierres forzados de tiendas y centros comerciales . En total, la multitienda, a junio de este año, inform un total de 515 locales in these countries, entre tiendas por departamento, supermercados y locales mejoramiento de hogar.“En la filial de la Argentina, los ingresos por tiendas por departamento tuvieron una caída del 36% consecuencia del cierre total de la actividad general de ese país durante los meses de marzo, abril y primera mitad de mayo, operando de manera parcial durante el resto del trimestre ”, señala el informe. En Colombia, en tanto, le fue mal, pero no tanto como en Chile. Pero la mayor pérdida se sintió en Perú. De hecho, ahí la caída de ventas fue de un 74% en cuanto a tiendas por departamentoLa cadena busca reducir su exposición y aumentar sus operaciones online ya que, en este contexto, sostener los costos fijos y pagar deudas le está provocando un fuerte aumento de sus deudas. Por, en el informe del segundo trimestre del año su deuda financiera neta de los negocios no bancarios registró un aumento del 8% contra el año anterior, "principalmente explicado por los US $ 1.589 millones asociados a nuevos financiamientos suscritos de finales del primer trimestre de 2020 a la fecha, con el propósito de fortalecer la posición de liquidez frente al contexto de la pandemia ".