Fernández a la Bonaerense: “Habrá solución pero no aceptamos el modo de protesta”

Fuente: rosario3.com

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que es "un hombre de diálogo" y escucha "todos los reclamos y necesidades", pero llamó a la "reflexión" de los policías bonaerenses que se manifestaron durante el día porque "no vale todo, no está todo permitido" a la hora de demandar.El presidente habló desde la Residencia de Olivos, donde temprano, afuera, se apostaron grupos policiales con patrulleros con sus sirenas encendidas como protesta por aumentos salariales pero no aceptaron una invitación del jefe de Estado.“Estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo soy un hombre de diálogo, que le gusta buscar un punto de encuentro y coincidencia. Escucho los reclamos y las necesidades de la gente. Y todo me preocupa porque sé que es un tiempo difícil”, comenzó diciendo el mandatario.“Pero creo también –continuó– que todo reclamo tiene un modo de hacerse; no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar”.Además, les recordó a los uniformados que “cuando estamos en una pandemia, hay actividades que deben seguir adelante más allá de un reclamo justo” y en ese sentido agregó: “Nos preocupa ver tantos policías y tantos patrulleros que dejan de circular y dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos”.“Por lo tanto, espero que reflexionen. Vamos a dar una solución pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad”, dijo el presidente, rodeado de otros dirigentes bonaerenses.Aclaró a la Policía que es consciente que “han quedado atrasados en su salarios y hay que darles una respuesta” pero les insistió a los manifestantes: “Les pido por favor, amigablemente, que depongan esta actitud”.Fernández anunció además la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero para la provincia de Buenos Aires y dijo que para eso se traspasará al ámbito bonaerenses un punto de la coparticipación excedente de la ciudad de Buenos Aires para el sostenimiento de su fuerza de seguridad, que es parte de los fondos que el Estado nacional otorgó cuando se traspasó la policía a su órbita.El anuncio presidencial se produjo tras la reunión que Alberto Fernández mantuvo por la tarde en Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, e intendentes de la primera y tercera secciones electorales de la provincia."Aspiramos a que con un punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires podamos constituir un fondo con el objeto de que tenga recursos y derive parte de ellos al Plan de Seguridad, ya no solo en el conurbano, sino a toda la provincia y que parte de esos recursos vaya a recomponer el salario de los efectivos bonaerenses", explicó el mandatario.A renglón seguido, aclaró que el traspaso de ese punto, de los 2,1 de coparticipación que recibió la Ciudad en su momento para el sostenimiento de la Policía porteña, lo venia conversando con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.