IFE y coronavirus: el gobierno nacional comunicó las novedades de la prestación

El presidente Alberto Fernández enfatizó que mientras dure la pandemia, "hará todos los esfuerzos fiscales para que la gente no sufra". Cuál son las fechas y condiciones para acceder al cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia.El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que mientras dure la pandemia "hará todos los esfuerzos fiscales para que la gente no sufra" en respuesta a una pregunta sobre la continuidad de la asistencia económica para los sectores más vulnerables por el impacto del coronavirus.Con la tercera edición del bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en marcha, el mandatario explicó que los retrasos en el calendario de pago se deben a que "hay que buscar con lupa a los destinatarios"."En cada IFE se sumaron nuevos beneficiarios", puntualizó Fernández en diálogo con Radio con Vos. El bono de emergencia que este jueves 10 de septiembre se entrega a los titulares cuyo DNI finaliza en 6 por medio de Ansés, aglutina 8,9 millones de personas asistidas.Al ser consultado por la cuarta edición, el Presidente sostuvo que "aún no está confirmado", sin embargo insistió que mientras dure la pandemia "se harán todos los esfuerzos para que la gente no sufra".Bono Ansés IFE 4: nuevos requisitos y condiciones para acceder a la ayudaDurante esta semana, Ansés pagará el tercer IFE a beneficiarios que tengan terminación de DNI 4, 5 y 6, con cuenta bancaria o CBU. El calendario finaliza el 21 de septiembre con los documentos en 9.Cómo adelantó la titular del organismo previsional, María Fernanda Raverta, el Gabinete económico ya evalúa el impacto del tercer IFE, para "seguir planteando más herramientas de contención", concepto compartido por el propio Alberto Fernández.Fecha de cobro del IFE 4Teniendo en cuenta que la entrega del bono de emergencia se entregó cada 45 días, la cuarta partida se realizará en octubre comenzando con los beneficiarios del la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE), y luego continuarán abonando a las personas que tengan cuenta bancaria, finalizando el calendario a fines de noviembre.Cuarto IFE: nuevos requisitosDeclaración jurada a menores de 25 años: durante los últimos días, algunos beneficiarios que cobran el tercer IFE debieron actualizar sus datos para finalmente acceder al bono de 10000 pesos.Principalmente los menores entre 18 y 25 años que tenían el mismo domicilio que sus padres, debieron ingresar al Aplicativo de Ansés, y firmar una Declaración Jurada dejando constancia de que no residen con su padre o madre.En el caso de que figure el mismo domicilio, tuvieron tiempo hasta el 4 de septiembre, mediante la oficina virtual, de enviar la documentación correspondiente para demostrar una nueva dirección.