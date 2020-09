INCENDIOS EN LAS ISLAS: 20 BRIGADISTAS MANTENDRÁN UNA GUARDIA ACTIVA Y SE REALIZARÁ UN SOBREVUELO DIARIO DE EVALUACIÓN

El operativo quedará montado en el aeródromo de Alvear con 20 brigadistas en guardia activa, un avión vigía, un helicóptero y dos aviones hidrantes.





Durante un reciente sobrevuelo en la zona del Delta no se observaron focos activos.Desde el Comando Operativo montado en Alvear, este jueves se realizó un nuevo sobrevuelo de evaluación sobre las islas del Delta del río Paraná. "Tuvimos una visión extensa del territorio y no se observó actividad de fuego; eso no quiere decir que los incendios estén extinguidos ya que la materia orgánica es bastante importante en la zona del Delta", detalló Ariel Amthauer, coordinador del operativo, miembro del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.El operativo quedará montado en el aeródromo de Alvear con 20 brigadistas en guardia activa, un avión vigía, un helicóptero y dos aviones hidrantes. Además, el equipo de logística continuará en el predio, como así también la base de comunicación alerta a situaciones que demanden actividad."Pueden quedar puntos calientes por debajo de la capa de humedad generada por las últimas precipitaciones", explicó Amthauer. Por tal motivo, se realizará un sobrevuelo diario y de ser necesario se dispondrá de personal trabajando en territorio.