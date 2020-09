Libro 100 años Esc. Santa Justina - Alvarez- FE DE ERRATAS

Esc. Particular Incorporada





N° 1112 "Santa Justina"





La escuela "Santa Justina" celebra su centenario y presentará el libro de su historia





El pasado 16 de abril se cumplieron cien años de la llegada de las hermanas de la Congregación Hijas de la Inmaculada Concepción a Álvarez. El arribo de las religiosas se produjo por pedido de la fundadora del pueblo, Justina Rodríguez, para que se hicieran cargo de una nueva educación educativa la cual comenzó a funcionar en el chalet que la familia Álvarez tenía en la localidad. Con el transcurrir de los años y debido al incremento de la matrícula escolar se debieron ampliar las instalaciones del establecimiento hasta lograr el edificio que conocemos actualmente.





La tarea de escribir un libro sobre la escuela en el marco de su centenario fue encomendada por la actual directora del establecimiento, Lic. Valeria Matarochi, al grupo de autores conformado por las ex docentes Nora Fazzi, Stella Deblasi y María Del Huerto Latini, los docentes Paola Acevedo, Marilina Mantoani, Lucas Arrieta, Viviana Buccolini, y por los historiadores Luciano Brambilla y Damián Ibarra.





Desde hace meses se abocaron a recabar información de diferentes fuentes y rescatar la memoria oral a través de los relatos de ex alumnos, ex docentes y colaboradores de la institución por considerarlos los verdaderos protagonistas de esta historia. La presentación del libro “Escuela Santa Justina, un siglo de compromiso con la educación” tendrá lugar el día 11 de octubre desde las 18 hs., a través de una transmisión en vivo en las redes sociales Instagram y Facebook de la escuela, como así también a través de la señal del canal 2 de Álvarez Cable Hogar. Los autores destacaron que este libro será presentado en el marco del mes de la familia, una celebración tradicional de “Santa Justina” y que este año no podrá realizarse, pero sin dudas esta publicación será el motor generador de encuentro de niños y sus padres para que juntos puedan interiorizarse por la historia de la escuela.