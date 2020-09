PEROTTI Y FERNÁNDEZ PUSIERON EN MARCHA EL PLAN DETECTAR FEDERAL EN CUATRO CIUDADES DE LA PROVINCIA

Con la utilización de test rápidos, permite la búsqueda activa de casos sospechosos para facilitar el diagnóstico oportuno, garantizar el aislamiento, la atención y disminuir la transmisión.El gobernador Omar Perotti y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzaron en la ciudad de Rosario la ampliación del plan DetectAR Federal, que tiene por objetivos el aislamiento oportuno y adecuado de casos sospechosos y confirmados de Covid-19; la detección y seguimiento de contactos estrechos durante 14 días; y el acompañamiento socio-sanitario a las familias afectadas.En la oportunidad, Perotti señaló que "nos toca enfrentar el desafío más grande de la historia moderna, y por el otro lado tener que reconstruir una provincia, un país, para volver a tener actividad económica y pleno empleo; y estamos convencidos de que podemos lograrlo en unidad, la provincia, junto a su equipo nacional, y a los 365 intendentes y presidentes comunales, con contenido federal y con un objetivo primario: Cuidar a nuestra gente".En este sentido, precisó que "este programa nos cambia, porque crecemos, y mucho, en la detección precoz, el aislamiento y en empezar un tratamiento lo más rápido posible"; al tiempo que les transmitió a "cada uno de los santafesinos que este programa DetectAR va a subir aún más el número, pero con la certeza de que lo sabemos al instante y esa persona ya se aísla y no contagia; pero sigue siendo fundamental que nos cuidemos, mantener el aislamiento y el distanciamiento, el uso del barbijo y la higiene, eso es irremplazable".Por último, el gobernador manifestó que "nuestros mayores esfuerzos están en poner la dedicación plena en resguardar su salud de todos, sin que quede nadie atrás, y podamos llegar a las vacunas. Convencidos de que eso va a suceder pido nuevamente que se cuiden, que cuiden a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a su familia".Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que “el problema de diseminación del virus es enorme. Una de las cosas que aprendimos es que, si podemos detectar a los que están infectados, las posibilidades de que ese virus nos gane ventaja disminuye. Eso es lo que estamos haciendo hoy, inaugurando otra forma de testear, que nos permite conocer en el acto quién está infectado y quién no”.“Esto, que llamamos el Detectar Federal, nos permite multiplicar por tres la capacidad de testeos que hasta hoy teníamos. Vamos por esta vía a lograr que cada día tengamos alrededor de 100 mil test diarios en Argentina. Esto nos va a dar mucha tranquilidad porque nos va permitir ver quién se ha contagiado y aislarlo para evitar que contagie a otro. En el mientras tanto, el aislamiento sigue siendo la mejor forma de preservarnos”, agregó Presidente.En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Gines González García, precisó que estamos "trabajando intensamente, con todas las provincias, ante esta nueva emergencia, con una estrategia mucho más Federal, en esta situación dónde se nacionalizó la pandemia", y precisó que esta nueva estrategia consiste en "una capacidad de testeo muy novedosa; y la prevención, tratando de no exponernos al virus o que los que lo tengan se aislen para no contagiar a otros".Por último, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, agradeció el acompañamiento y precisó que “este programa está actuando aquí y en distintas localidades de la provincia y pone una mirada federal en el momento que necesitamos aumentar el rastreo, detectar más rápido y cuidarnos de la mejor manera. Estamos convencidos que los recursos no son infinitos y necesitamos innovar y detectar rápido a través de estas metodologías, esto es parte del trabajo fundamental que hacemos con nuestros equipos de salud”.Por último, Javkin agradeció "el contenido federal de esta mirada, en el momento que necesitamos más apoyo. En este momento tan especial que vivimos, que nos ha cambiado la vida de golpe, es importante trabajar unidos, con sentido federal, sin ninguna parcialidad política".DETECTAR FEDERALEl plan implica el uso de los tests rápidos de antígenos que son una nueva herramienta para aumentar la capacidad diagnóstica de las provincias. Los mismos, se realizan en territorio priorizando zonas de alta transmisión comunitaria y están destinados a personas con síntomas compatibles con Covid-19, hasta el día 7 del inicio de los mismos. Estos test rápidos permiten obtener el resultado en 15 minutos.Asimismo, el DetectAR propone un aislamiento oportuno y adecuado a partir de un criterio clínico que implica que la persona tenga síntomas compatibles con Covid 19, y el criterio epidemiológico teniendo en cuenta que el ciudadano viva en zona de circulación del virus y/o es contacto estrecho de un caso confirmado.En tanto, el aislamiento seguro se definirá en casa o en un centro de atención. Además, como medida preventiva se pone énfasis en el lavado de manos, el uso de tapaboca, el distanciamiento social y un cuidado continuo.BALANCE EN EL TERRITORIO, SEGÚN SUS REFERENTESEnRosario el DetectAR Federal se realiza, paralelamente, en el Centro de Salud Libertad y el predio Ferial Parque Independencia (Ex Sociedad Rural).La directora de Territorios Saludables del Ministerio de Salud provincial, Ana Paula Milo, explicó que “este abordaje se realiza según la metodología del Plan DetectAR Federal: grupos de trabajo recorrieron los domicilios para entrevistar a las familias e identificar casos sintomáticos. En caso de reunir requisitos se los envía y/o acompaña al camión o puesto sanitarios, ubicados en el barrio”.“Esta es una herramienta más que vamos a tener hoy para enfrentar la pandemia. Pero siempre recordando que la estrategia es el aislamiento preventivo y rápido, así como la identificación de los contactos, porque es lo que nos va a cortar la cadena de contagio”, concluyó.Por su parte, el coordinador del equipo del DetectAR Federal, Sebastián Torres, indicó que “el alma de este operativo es la búsqueda proactiva; es decir, esto no es una posta sanitaria por la gente pasa a hacerse el test porque lo vio y frena acá, sino que es una búsqueda que hacemos en el territorio, casa por casa; y en caso de haber síntomas se realiza el testeo. Lo hacemos con un equipo de promotores sanitarios y trabajadores de distintos ministerios y disciplinas que van realizando una evaluación sociosanitaria de cada familia, sobre pacientes con síntomas, que definimos como sintomáticos”.En tanto, el DetectAR Federal se realizó en Villa Gobernador Gálvez en el Centro de Salud Ingeniero Mosconi, con la colaboración de 50 profesionales de la salud entre enfermeros y médicos y 25 trabajadores de Desarrollo Social provincial.Al respecto, el secretario de Desarrollo Social, Fernando Marziotta, manifestó su “satisfacción por cómo fue desarrollándose el operativo”; y precisó que a las 12 horas “ya se habían realizado más de 50 test rápidos de los cuales el 50 por ciento de las personas arrojó resultados positivos; se hicieron los actos médicos necesarios para el abordaje de cada persona en particular y sus contactos estrechos. Consideramos que esto va a ser de gran ayuda para detectar y bloquear a tiempo el virus, lo que demuestra a las claras la importancia y el impacto de esta iniciativa Federal”.Mientras tanto, en Santa Fe Capital desde el Centro de Salud Pompeya, la subsecretaria de Equidad en Salud, Romina Carrizo, expresó: “el enorme valor es que el resultado del test rápido está en 15 o 20 minutos. Luego de ese tiempo ya vamos a saber el resultado y esto disparará todas las acciones sanitarias y territoriales que tenemos que brindar a cada persona, acelerando los tiempos de abordaje, contención y aislamiento tempranos”.En Rafaela, la subsecretaria de Primer y Segundo Nivel de Atención en Salud, Marcela Fowler, desde el Hospital Jaime Ferré de esa ciudad destacó “el gran interés de la gente por conocer su situación de salud, manifestado por la receptividad en cada domicilio”; y remarcó que “la ventaja comparativa que brinda el DetectAR Federal, porque reduce sustancialmente el tiempo de identificación de casos positivos, permitiendo que las personas no lleguen con cuadros graves a los efectores de salud y cortando tempranamente la cadena de contagios, mediante bloqueo y aislamiento. Esto nos genera un gran entusiasmo”.