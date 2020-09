PROVINCIA Y NACIÓN INAUGURARON LA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE VILLA CONSTITUCIÓN

Perotti y Fernández participaron del acto que se realizó en el marco de la Red Sanitaria Federal COVID-19. Además, se trabaja conjuntamente en módulos sanitarios el complejo penitenciario de Piñero y en Rafaela.El gobernador Omar Perotti participó este lunes de una videoconferencia con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de la cual se inauguró la ampliación de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samco “Dr. Juan Milich” de Villa Constitución, tareas que demandaron una inversión de 32,5 millones de pesos.Las obras se realizaron en el marco de la Red Sanitaria Federal COVID-19 y permiten sumar 24 nuevas camas (12 de las cuales son camas críticas) a la UTI, construida con tecnología modular en conjunto entre Provincia y Nación.El gobernador Omar Perotti recordó que anteriormente se inauguró un módulo similar en el Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria y resaltó que se trata de "dos módulos importantísimos para fortalecer Granadero Baigorria, cerca de Rosario, y Villa Constitución que contiene toda esa región para no sobrecargar Rosario".Asimismo, Perotti agradeció al presidente y al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, por el trabajo conjunto y agregó: "Hay otras obras que estamos haciendo que son claves. Estamos trabajando juntos en el complejo penitenciario de Piñero, el más grande de la provincia de Santa Fe, con un módulo sanitario y también estamos trabajando en un módulo COVID en Rafaela. De esta manera, tratamos de sostener en las distintas regiones ésta estructura que nos va a brindar salud y que va a quedar", concluyó Perotti.Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó que “hay un Estado que se preocupa por darle salud a la gente y que se preocupa porque no se pierdan las fuentes de trabajo que existen”.“Todo esto lo pudimos hacer unidos. Durante la cuarentena hicimos 60 obras como estas distribuidas en todo el país, el gobierno nacional sólo puso tres mil camas de terapia intensiva a lo largo de toda la Argentina, cada provincia y cada municipio puso su esfuerzo por sumar más camas y respiradores. Si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falta una cama donde ser atendido, cuando la pandemia todavía no se fue, eso es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena”, agregó Fernández.“Todavía estamos viviendo el difícil momento de la pandemia, no se ha terminado. El virus todavía está circulando entre nosotros, debemos cuidarnos y cuidar al otro. El problema, que inicialmente se concentró en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ahora está irradiando al interior del país y a mí me preocupan todos”, concluyó.Finalmente, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, agradeció al presidente por "estas políticas que llegan a cada rincón del país, que no se ha olvidado de nadie. Haciendo eje en la salud, pero no solamente generan salud para todos los argentinos sino también posibilidades de progreso, sabemos que está pensando en la economía, en el desarrollo. Acá también hay trabajo para los santafesinos y los villenses".RED SANITARIA FEDERAL COVID-19A partir de la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, los ministerios de Obras Públicas y de Salud de la Nación generaron una Red Sanitaria Federal para la ejecución de 60 obras e intervenciones en hospitales, centros de salud, hospitales modulares y espacios de aislamiento en 53 ciudades de 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una inversión de más de 8.781 millones de pesos y la incorporación de 2.952 nuevas camas al sistema público de salud.A la fecha se finalizaron 30 obras, incluyendo los Hospitales Modulares de Emergencia, que implicaron una inversión que supera los 3.427 millones de pesos, y la incorporación de 2.032 camas al sistema de salud. Asimismo, 6 obras se encuentran en marcha y otras 13 están por iniciarse.