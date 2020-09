Recomiendan tener sexo en espacios abiertos para prevenir el coronavirus

Fuente: minutouno.com

Según la Agencia de Salud Pública de Barcelona, hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios "grandes, abiertos, y bien ventilados".La Agencia de Salud Pública de Barcelona publicó recientemente una serie de recomendaciones para practicar sexo seguro en tiempos de pandemia. Si antes ya era necesario tomar precauciones para evitar las Infecciones de Transmisión Sexual, parece que el coronavirus se sumó a la lista de problemas a prevenir durante el acto. No hay evidencia científica de que la enfermedad de Covid-19 se transmita a través del sexo. No obstante, sí se contagia por vía respiratoria, y durante el acto es fácil exponerse a la respiración o saliva de la pareja, que sí transmiten el virus.Por ello la Agencia de Salud recomienda "no besar ni intercambiar saliva con personas con quien no se convive".Si bien el consejo de no dar besos durante las relaciones sexuales ya resulta llamativo, el siguiente provoca todavía más sorpresa: hacer el amor en espacios abiertos para prevenir los contagios. Según la información publicada por la Agencia de Salud Pública, "hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos, y bien ventilados".