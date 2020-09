SANTA FE COVID-19: EL COMITÉ DE EMERGENCIA INSISTE EN EXTREMAR CUIDADOS PARA EVITAR EL COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO

COVID-19: El Comité de Emergencia insiste en extremar cuidados para evitar el colapso del sistema sanitario

“El escenario ha cambiado; estamos empezando a transitar cuesta arriba hacia un pico (de contagios) que no sabemos dónde está”, aseguró el ministro de Gobierno, Justicia, DDHH y Diversidad, Esteban Borgonovo.La vicegobernadora Alejandra Rodenas, junto a los ministros de Salud, Sonia Martorano; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, y de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet, encabezaron este miércoles una reunión por videoconferencia del Comité Operativo de Emergencia, en el marco de la pandemia Covid-19. Durante el encuentro, los funcionarios insistieron en extremar cuidados para evitar el colapso del sistema sanitario.“Hay que entender que el escenario ha cambiado; estamos empezando a transitar cuesta arriba hacia un pico (de contagios) que no sabemos dónde está”, aseguró Borgonovo, y añadió: “Hay índices que son muy claros: la duplicación de contagios en el sur provincial, que debiera estar en un promedio de 15 días y está hoy en 9, hecho que se combina con una ocupación de camas en la ciudad de Rosario, que está alrededor del 80 por ciento”.Y sumó: “Tenemos una situación que tenemos que preservar; lo que no podemos hacer es seguir incrementando el ritmo de contagios y la demanda del sistema de salud, porque llegaríamos al colapso que queremos evitar”.En paralelo, el ministro explicó que existe una labor proactiva en la tarea de detección. “Tenemos más casos porque hacemos más testeos, pero también porque tenemos circulación viral”, indicó, y amplió: “El índice de positividad está superando el 50 por ciento; el escenario ha cambiado y tenemos que disminuir los contagios y preservar el sistema de salud”.Además, valoró que la cuarentena “permitió duplicar la cantidad de camas críticas en Santa Fe”, y detalló que la provincia cuenta con cuatro centros de análisis de testeos (Hospital Centenario, CEMAR, Hospital Eva Perón y el Laboratorio Central Santa Fe), y dos más en proceso (Rafaela y Reconquista).Por otro lado, consultado por la capacidad de respuesta de la línea telefónica de consultas (0800 555 6549), dijo que se registraron “bajas importantes en los operadores”, por lo que se dispuso “reclutar más gente para esa tarea, con lo que vamos a triplicar la cantidad operadores, pero la verdad es que, como en otras en otras áreas del Estado, hemos tenido muchas bajas”.En ese punto, alertó que se vive un panorama similar con el personal de salud. “Formar a un intensivista, a una persona que está en condiciones de atender una cama crítica, de conectar un respirador o intubar, no es tan sencillo”, expresó, y evaluó: “Nos encontramos con un límite de recursos humanos, y lo que se conversó, entre otras cosas, son las medidas que se pueden tomar para evitar el stress del personal de salud y del sistema sanitario”.“Estamos ante una situación que se ha empezado agravar y los índices lo demuestran claramente”, insistió, y anticipó que “posiblemente haya que tomar medidas que propendan a disminuir la circulación de la gente y a dar un respiro al sistema de salud, para mantener los buenos índices que todavía tenemos en Santa Fe, como es la letalidad y contagios cada 100 mil habitantes, que siguen siendo bueno respecto al promedio nacional”.Y concluyó: “Estamos en otro paisaje, en una situación que se ha agravado y que merece que todos tengamos mayor conciencia ciudadana. Ahora le transmitiremos al gobernador (Omar Perotti) lo que hemos recibido en esta reunión de Comité, donde todos coincidimos en la necesidad de evitar que el número de contagios se acelere, que la ocupación de camas colapse y que el sistema y nuestro personal de salud llegué a una situación de stress”.TRABAJO ARTICULADOPor su parte, Rodenas puso en valor “cómo se viene desarrollando la gestión del Comité de Crisis en la provincia, de manera articulada, transversal, con el trabajo de todos nuestros ministros y ministras del área, sobre todo, de las más afectadas por la crisis Covid, y como hemos receptado inquietudes y abierto este Comité al diálogo con los distintos actores territoriales”.En este sentido, contó que “no ha habido un sólo territorio de la provincia de Santa Fe que no haya puesto su voz y su presencia en este Comité, de manera que todas las inquietudes han sido atendidas”, en tanto destacó que durante la reunión se recibió un “exhaustivo, prolijo, profundo, sumamente descriptivo y veraz informe de la ministra de Salud, Sonia Martorano”.Además, coincidió con Borgonovo en que se está “iniciando el tránsito hacia el pico que había sido de alguna manera descripto con las previsiones del caso, por nuestra ministra, las autoridades epidemiológicas y también por el Comité de Expertos de Salud que está integrado por miembros de otros sectores, que nos han venido acompañando en este tránsito”.Finalmente, apeló “a la responsabilidad, solidaridad y a que entendamos que esto que nos está ocurriendo nos pasa a todos y todas, sin distinción de banderías políticas, ni matices”, y prosiguió: “Estamos trabajando para que los santafesinos y santafesinas reciban la asistencia que necesitan”.