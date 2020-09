SE SUSCRIBIERON CONVENIOS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LOS DEPARTAMENTOS 9 DE JULIO Y GENERAL OBLIGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS LOCALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

Se suscribieron convenios con municipios y comunas del departamento 9 de julio y General Obligado para el fortalecimiento de las áreas locales de género y diversidad sexual

















Fueron para el fortalecimiento de Áreas locales de Igualdad, Ley Micaela y la creación de una Casa de Protección en la localidad de Tostado.El Gobierno de Santa Fe firmó acuerdos para el fortalecimiento de áreas locales de Igualdad con 16 localidades del departamento 9 de julio y General Obligado. Estos convenios, suscriptos a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, además estipulan la creación de una casa de protección en la localidad de Tostado, en conjunto con el municipio local, y en otros casos también establecen la implementación de Ley Micaela.Con la participación de la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro; la directora de Promoción de Derechos, Soledad Zalazar; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; el senador departamental Raul Gramajo: y el intendente de Tostado, Enrique Mualem; se suscribieron 11 de estos 16 convenios con la participaron los presidentes comunales e intendentes de las localidades del departamento 9 de Julio involucradas: Esteban Rams, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Juan de Garay, Logroño, Montefiore, Pozo Borrado, San Bernardo, Santa Margarita, Villa Minetti y Tostado.Por otro lado, se firmaron cinco convenios más con las autoridades de las localidades de Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, El Sombrerito y Las Garzas en Guadalupe Norte y, más tarde, con la ciudad de Reconquista en su Municipalidad. Participaron los intendentes y presidentes comunales Hector Zat, Nestor Feldmann, Luis van de Velde, Walter Sánchez y Enrique Vallejos, respectivamente.“Queremos brindar respuestas integrales, trabajar en función de la igualdad de derechos no sólo para erradicar situaciones de violencia por motivos de género si no incluyendo cuestiones como la autonomía progresiva de las mujeres y las personas de la diversidad sexual”, sostuvo Celia Arena.“Es un compromiso del gobernador Omar Perotti y de la gestión del gobierno de Santa Fe construir políticas con los actores y actrices de cada rincón de la provincia. No tenemos programas enlatados porque queremos construirlos con los municipios y las comunas de acuerdo a la realidad y necesidades locales específicas”, agregó.“La implementación de la Ley Micaela también es clave, estamos implementando cursos de formación de formadores y formando un equipo propio en Reconquista. La decisión del Gobernador es clara y es llegar a todos los rincones de la provincia, y con las prioridades que presidentes comunales e intendentes definen junto a nosotros y nosotras”, finalizó.Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Florencia Marinaro expresó: “Que hoy Tostado tenga una Casa de Protección es producto de un largo y sostenido trabajo. Se consolida de esta manera un un proceso de recorrido y articulaciones. Para nosotras es estratégica la presencia de Soledad Salazar en el norte, en un territorio tan olvidado, es un signo político. Felicitamos a todos y a todas por este proceso de consolidación que estamos dando, con cada localidad, cada senador y trabajar por la igualdad con las mujeres y las personas de la diversidad sexual”.Asimismo, Soledad Zalazar sostuvo: “Venimos a transformar una realidad. Trabajamos con la premisa de coordinar política pública en cada uno de los territorios con los ministerios de Educación, de Salud, y también para lograr la autonomía de las poblaciones mujeres y diversidades, en articulación con proyectos productivos, para consolidar realmente los derechos que se declaman”. Pòr su parte, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo destacó la firma de convenios: “que se esté materializando este trabajo en conjunto es un hecho para celebrar y destacar”:Además de la localidad de Tostado, se firmaron convenios con diez municipios y comunas del departamento 9 de julio: Esteban Rams, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Juan de Garay, Logroño, Montefiore, Pozo Borrado, San Bernardo, Santa Margarita, Villa Minetti. Según el caso, estos acuerdos apuntan al fortalecimiento de las áreas locales de género y diversidad sexual, implementación de Ley Micaela y, además, uno de ellos establece la apertura de una nueva casa de protección en la localidad de Tostado en conjunto con la Municipalidad de esa ciudad. Los municipios y comunas del departamento General Obligado que suscribieron convenios son Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, El Sombrerito, Las Garzas y Reconquista.