Adrián Castagnani tuvo una ardua final en el Turismo Agrupado 1600, avanzando notablemente en la segunda fecha

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASDe último, al podioAdrián Castagnani tuvo una ardua final en el Turismo Agrupado 1600, avanzando notablemente en la segunda fechaEl regreso al automovilismo fue bastante duro para Adrián Castagnani pero eso no impidió que se suba al podio en la segunda fecha del Turismo Agrupado 1600. No pudo largar la serie y eso lo obligó a partir último la final, donde enfiló una serie innumerable de maniobras de superación para llegar tercero.El chabasense utilizó los entrenamientos del sábado para retomar ritmo, y cuando fue el turno de clasificar, no se llegó a hacer una vuelta ideal con todos los parciales en el mejor nivel, y eso le impidió acercarse a la pole. De todos modos fue cuarto, y las esperanzas estaban puestas para el domingo poder ganar terreno.Pero la batería sabatina fue odiosa con las pretensiones de Castagnani, y una homocinética se rompió cuando se disponía a la vuelta previa. Eso obligó a Sergio Giacone y su gente a trabajar para reparar el auto y partir desde el fondo en la final.La carrera final fue un gran espectáculo donde Adrián siempre ganó terreno, desde la largada donde pudo dejar muchos rivales detrás, como luego vuelta a vuelta, progresando en un circuito muy difícil como es Marcos Juárez, donde no abundan las opciones de superación. Sobre el final, luego de un ingreso del auto de seguridad por abandono de quien lideraba, Juan Francisco Luca, Castagnani era tercero y pudo ir por el segundo lugar. Lo logró, pero Matías Quaglia lo volvió a pasar y la pelea entre ellos fue titánica hasta el final, donde el subcampeón debió conformarse con ser tercero.“Estoy muy contento de que se pudo volver a la competición y se disfrutó mucho, a pesar de que tuvimos mucho calor. El sábado en las pruebas y clasificación nos fuimos acomodando y amoldándonos al auto, ya que previo a la carrera no pudimos probar. Fuimos mejorando y en clasificación quedé cuarto sin redondear la vuelta ideal. Antes de largar la serie, se rompió una homocinética y trabajamos para la final”, comentó Castagnani, luego de la intensa y calurosa jornada dominical.Y amplió: “Largando último la final fue desgastante y entretenida a la vez la carrera, y hacía mucho calor. Tras una muy buena largada ganando cuatro posiciones, después fuimos remontando para tratar de alcanzar la punta de la carrera. En el final me arrimé al pelotón de punta, superé a Quaglia pero el auto quedó desalineado y me complicó mucho y Luciano Bucci se empezó a escapar. Luego Quaglia se me vino encima y me terminó pasando. Sobre el final intenté volverlo a pasar pero se defendió muy bien”.Castagnani lidera el campeonato con 58 puntos empatado con Quaglia, pero el de Chabás tiene un triunfo en su haber y por el momento se mantiene firme en las opciones de pelear la temporada que finalizará en 2021. Como análisis final, afirmó: “Nos quedamos conformes con el tercer puesto y lo importante de ahora en más es no parar. Esperaremos a la próxima fecha, trabajando mucho en el auto de la mano del Giacone Competición, de ‘Roly’ Fernández en el motor, Adrián Mattei en el carburador y Lucas Lorandini en los amortiguadores”.Apoyan a Adrián Castagnani: Peña ‘Los Miércoles’ Chabás, La Planta de Granos S.A, Hernández S.R.L, Vigatech, HC Materiales, Mercadito Leo, Baterías Bottoni, Pico Hnos, Ricardo Quadrelli e hijos.