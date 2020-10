CORONAVIRUS: EL GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGÓ 45 CASCOS HELMET PARA PACIENTES CRÍTICOS

Estos equipos permiten evitar una intervención invasiva para las personas que necesiten asistencia respiratoria.La ministra de Salud, Sonia Martorano, entregó al hospital Centenario de Rosario cascos Helmet, un elemento que brinda beneficios para que los pacientes no lleguen a la asistencia respiratoria mecánica.En esta oportunidad, la ministra destacó el trabajo que está realizando el efector "en estos momentos de pandemia intensiva con pacientes Covid 19”; e indicó que los Cascos Helmet son “un insumo muy importante que brinda presión positiva para evitar el ingreso a la asistencia respiratoria mecánica, es un paso previo para que las personas no lleguen a esta etapa”, luego varios encuentros de trabajo con la dirección para evaluar la aplicación de este insumo.La funcionaria provincial también explicó que se hizo entrega de este equipamiento en toda la provincia con un total de 45 cascos Helmet. Los mismos fueron entregados en los hospitales Centenario y Provincial de Rosario, Eva Perón de Granadero Baigorria, Cullen e Iturraspe de Santa Fe, Gutiérrez de Venado Tuerto, San Martín de Firmat, San Carlos de Casilda, Ferre de Rafaela y el Samco de Armstrong.Por su parte, el director de salud de Tercer Nivel, Rodrigo Mediavilla ,agregó que “la importancia de este insumo radica en que, antes teníamos el pasaje del paciente o la paciente a la sala general y de allí directamente a la sala de terapia intensiva para vincularlo con un respirador. Estos cascos Helmet nos permite un paso intermedio en el paciente para que no llegue al respirador artificial ya que, cuando se intuba a alguien durante más de 10 días, hay que realizar una traqueotomía y aparecen otras complicaciones, como neumonía post intubación. Esta tecnología intermedia que estamos poniendo en práctica es menos invadida y disminuye las complicaciones”.FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUDPara Sonia Martorano “esta pandemia nos interpeló a todos desde el comienzo, por eso se realizó un fortalecimiento del sistema de salud, con el aumento de camas de terapia intensiva y de respiradores y el funcionamiento de la red de salud en el tercer nivel. Pero, también se reforzó el recurso humano, con capacitaciones y simulaciones”.“La salud funciona en red, con una especie de torre de control lo que genera que, si bien el panorama es crítico, todos generamos una sola salud para una sola provincia”, agregó Mediavilla.