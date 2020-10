Detectar Federal: Se realizaron operativos en distintas localidades de la provincia





Los abordajes territoriales comprendieron las zonas de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Sauce Viejo mediante la utilización de test rápidos e hisopados PCR.El Ministerio de Salud provincial informó que, en el marco del plan DetectAR Federal, y en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, se realizaron esta mañana diferentes operativos en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela y Sauce Viejo.Esta estrategia es una herramienta de abordaje territorial que permite hacer un rastrillaje sobre una zona específica, entrevistar a los habitantes del barrio, realizar un mapa sanitario del lugar y a aquellas personas sintomáticas se les realiza el test rápido.Asimismo, en las distintas localidades se realizaron las pruebas de test rápidos a aquellas personas con dos o más síntomas relacionados a COVID-19, el mismo permite tener el resultado en 20 minutos. Esta velocidad en los análisis brinda mayor eficiencia para trazar estrategias epidemiológicas, respecto a los contactos estrechos y contener así, la proliferación de contagios.En este sentido, el coordinador del equipo del DetectAR Federal, Sebastián Torres, indicó que “luego del lanzamiento realizado por el Presidente de la Nación, nos encontramos llevando a cabo diferentes operativos con toda la provincia de Santa Fe con muy buena concurrencia”.Agregando que “todas las personas que se acercan son ciudadanos con síntomas, y estamos teniendo una tasa de positividad de entre un 60% y un 70 %. Es una tasa alta, pero lo importante de esto es que el operativo busca poder encontrar en forma bien temprana ese paciente, aislarlo, armar la lista de trazabilidad y darle las recomendaciones para que esa persona no tenga una evolución al azar y termine ocupando una cama”.“Además aquí en la ciudad de Rosario, en Oroño a la altura de la ex Rural, recordamos que el turno se gestiona por intermedio del 0800 555 6549, y en auto deben venir al lugar, ya que es una manera de mantener la burbuja sanitaria, al paciente dentro de su vehículo se lo hisopa, espera su resultado y en 20 minutos se le informa y tomamos conducta. No se testean a peatones o de forma espontánea, solo aquel ciudadano con turno previo”, concluyó Torres.Por su parte, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, “contamos con la posibilidad de poder hacer test rápidos, que en 15/20 minutos ya tenemos el resultado y de este modo vamos a poder hacer la estrategia, que es el aislamiento, no solo del paciente sino también de su grupo familiar. De este modo, contamos la cadena de contagios”.Los operativos territoriales se llevaron adelante en el club Talleres de Villa Gobernador Gálvez, la plaza 9 de julio de Rafaela, barrio Libertad de Rosario y en el club Gálvez de Sauce Viejo.