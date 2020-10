Fernando Gómez Fredes se suma al Ale Bucci Racing desde la semana que viene en La Plata

TURISMO NACIONALRetorno con equipo completoFernando Gómez Fredes se suma al Ale Bucci Racing desde la semana que viene en La PlataEl equipo Ale Bucci Racing estará regresando a las pistas en el autódromo ‘Roberto Mouras’ de La Plata, con los cuatro vehículos que preparan en Villa Gobernador Gálvez. Fernando Gómez Fredes se unirá a Nicolás Posco, Maximiliano Bestani y Gabriel Scordia, siendo tres Ford Fiesta y un Fiat Argo listos para ser protagonistas.El receso obligado por el Covid-19 fue extenso, sufrido, pero se juntaron fuerzas y muchas ganas de volver. El equipo encabezado por Alejandro Bucci nunca descansó, se siguió trabajando y probando en el rolo para encontrar un mejor potencial con las plantas motrices que preparan Rubén y Ariel Guerini, y en estos días, también se sumó el trabajo sobre el cuarto auto, el Ford Fiesta que conducirá Gómez Fredes en su ingreso al equipo.Fernando Gómez Fredes, respecto a su nueva etapa en el TN expresó: “Nos sumamos al Ale Bucci Racing, en un reinicio que está siendo muy vertiginoso para nosotros. De un día para el otro confirmamos la presencia, el equipo, y mientras sigo trabajando para reunir el presupuesto. Deportivamente hablando, estoy muy entusiasmado de volver a trabajar cerca de ‘Pepe’ Martos, quien fue parte de mi versión dentro del Turismo Nacional. Alejandro Bucci me sorprende con su profesionalismo, y espero estar al nivel del resto de los pilotos del equipo. También espero estar a la altura de la categoría y aprovechar toda la calidad del equipo y de la marca Ford en la Clase 2”.Por otro lado, Maximiliano Bestani reveló: “Fueron meses difíciles los que vivimos, tuve a mi mamá con problemas de salud que sacó adelante, fueron semanas raras también con el trabajo, etapas buenas, etapas malas, y lo mejor de todo es que puedo seguir presente en el TN con la posibilidad que me da el Ale Bucci Racing. Perdí a mi suegro en estos días culpa de esta pandemia y en lo personal me está tocando una cuarentena muy difícil. En lo deportivo vamos a seguir este camino con un campeonato acortado y nuestro objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos en La Plata, circuito que nos cae bien y cuando probamos lo hicimos con buen rendimiento. Queremos buenos resultados porque el equipo se lo merece también. Esta parte del campeonato va a ser rara porque se trabaja para un fin de semana doble, y si bien son seis fechas, serán tres fines de semana. Quiero despejar mi cabeza y me encantaría sumar mi segunda victoria en la categoría, quiero hacerlo junto a Ale Bucci”.Nicolás Posco, en calidad de último ganador y puntero del campeonato, habló del retorno: “Estoy muy contento de volver, no importa que sea martes miércoles o el día que sea. Estoy ansioso por volver a subirme al auto de carreras. Estamos todos esperando este retorno del Turismo Nacional. Nosotros venimos de ganar en La Pedrera, pero con este recorte de fechas por la pandemia cambió el reglamento y no hace falta vencer para ser campeón. Eso no nos favorece pero lo importante es que volvemos y hay que sumar”.Finalmente, Gabriel Scordia analizó: “Si bien previo a La Pedrera hicimos una prueba muy buena, que no se plasmó en la carrera, para este retorno a las pistas me hubiera gustado llegar con alguna prueba más encima, y haber girado un poco más en el auto porque hace más de siete meses que no me subo. Sabemos que el Argo anda bien, y como no habrá pruebas comunitarias lo importante será entrenar bien para tener una buena clasificación. Estoy con dudas para ver cómo nos adaptamos, pero tenemos fe en encontrar el auto rápido y sumar buenos puntos”.La actividad estará acotada a dos jornadas, siendo el martes la tercera fecha del campeonato con entrenamiento, clasificación, serie y final, mientras que el miércoles se repetirá formato. Las pruebas y las series se verán a través de DeporTV en vivo, mientras que las finales serán transmitidas por TV Pública y DeporTV en simultáneo.