Ignacio Procacitto sumó puntos para mantenerse entre los diez mejores del campeonato de Clase 2

TURISMO NACIONALDe menor a mayor en el regresoIgnacio Procacitto sumó puntos para mantenerse entre los diez mejores del campeonato de Clase 2La vuelta a las pistas para Ignacio Procacitto fue compleja, pero se terminó con un muy buen rendimiento para sumar puntos y seguir entre los mejores del campeonato de Turismo Nacional Clase 2.El martes se disputó íntegramente la tercera fecha, y buscando un buen funcionamiento en el Volkswagen Gol Trend número 31, jugó una mala pasada la escasa actividad, con un solo entrenamiento. Clasificando en el puesto 15, se intentó avanzar en la serie pero quedó relegado al puesto 13 por una sanción cuestionable. En la competencia final, ganó varias colocaciones pero no estando a gusto con el rendimiento del auto, culminando 22º.Para el miércoles hubo un trabajo incansable de todo el equipo, junto a Gonzalo Ceballos en la configuración del chasis, y la unidad motorizada por los hermanos Riva tuvo un salto importante en funcionamiento. Fue noveno en entrenamientos y si bien en clasificación no se logró el tiempo ideal, quedando 20º, tuvo una buena serie ganando dos lugares.Partiendo en la octava fila la final, el espectáculo fue complicado por la aparición de lloviznas varias, que jugaron una mala pasada en varios participantes, incluyendo a ‘Nachi’ Procacitto. Luego de una primera vuelta fantástica, quedando al borde de los diez primeros, un despiste en el curvón más veloz del trazado lo dejó 18º, y tuvo que volver a remontar para llegar en el puesto once, que equivale a obtener buenos puntos y mantenerse entre los diez mejores del certamen.Luego de la doble fecha, el rosense analizó: “Hoy tuvimos una buena mejora en el auto y habíamos trabajado en función de eso. No tuvimos una buena clasificación, y en la serie avanzamos un poco. En la final tuvimos un percance al tomar el curvón en una parte con poco grip y casi entrando en trompo, por suerte lo pude sacar”.Y completó: “Lo importante es que llegamos, sumamos y andábamos en buen ritmo. Ahora estamos esperando saber dónde será la próxima fecha doble. Si es en La Plata ya tenemos información para trabajar, y si es en San Nicolás también producto de la prueba que realizamos semanas atrás”.La próxima fecha será el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con fecha doble, por el momento en La Plata. Procacitto se encuentra en la décima posición en el campeonato y espera progresar y acercarse a los puestos de punta en la segunda mitad del acotado calendario.