LA MINISTRA MARTORANO ANUNCIÓ LA PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS VIGENTES Y LA CONTINUIDAD DE LOS TESTEOS MASIVOS

La ministra de Salud anunció este domingo la extensión de las restricciones.

La titular de la cartera sanitaria provincial dio a conocer la continuidad de las restricciones establecidas para los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció este domingo, la extensión desde las 00hs de este lunes 26 de octubre y por 14 días, de las restricciones en el marco de la nueva modalidad de convivencia en pandemia con protocolos en la provincia de Santa Fe. “La renovación de las restricciones será para los departamentos Rosario, Caseros, Constitución, General López, San Lorenzo y en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé”, afirmó.Seguidamente, la titular de la cartera sanitaria santafesina recordó qué actividades están contempladas: “Siguen vigentes los comercios mayoristas y minoristas; los locales gastronómicos (bares, restoranes y heladerías) con la misma modalidad en cuanto al porcentaje de ocupación y los horarios; las ceremonias religiosas y culto con reuniones de hasta 30 personas; las obras privadas hasta diez trabajadores; los servicios de cuidados de adultos mayores, personas discapacitadas, niños y niñas; las salas de grabaciones y ensayo; los servicios de peluquería, manicuría, cosmetología y podología con los mismos protocolos; el personal doméstico; la práctica deportiva; las salidas breves para caminatas de esparcimiento que no se pueden extender más allá de las 20hs”.Además, Martorano enumeró que continúan permitidas “las actividades físicas y deportivas en los clubes, gimnasios y complejos deportivos; y las actividades físicas individuales en espacios públicos con distanciamiento y evitando las aglomeraciones, y evitando en detenerse en el uso del espacio público. Está permitida la actividad notarial y el ejercicio de profesiones liberales”.Por otra parte, seguirán permitidos “los shoppings y centros comerciales con las mismas modalidades que hasta la fecha; actividad artística y artesanal a cielo abierto; las mudanzas; las bibliotecas y la concurrencia a cementerios”. Y agregó: “Las actividades administrativas; inmobiliarias y enseñanza de expresiones – disciplinas artísticas o lenguas extranjeras”.Qué cosas no podemos hacerMás adelante, Martorano abordó las actividades que continúan sin habilitación: “La pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados; la navegación recreativa; clubes deportivos vinculados a la actividad náutica y guarderías náuticas”.“También es importante que recordemos que se renuevan las restricciones a la circulación de la vía pública en los departamentos de Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, La Capital y en las localidades de Rafaela, Sunchales y Esperanza. Esta restricción es entre las 20 y las 6hs y se permitirá la circulación solamente a personas que desarrollen actividades autorizadas y esenciales”.Por último, renovó las recomendaciones para los mayores de 60 años o grupos de riesgo: “Se les recomienda permanecer en sus domicilios y limitar la circulación a lo estrictamente necesario y esencial, o estas salidas breves para caminatas de esparcimiento”.El momento más álgido de la pandemiaEn otra parte de los anuncios, la ministra Martorano hizo referencia al momento más álgido de la pandemia en la provincia de Santa Fe. “Este momento está centrado en el sur de la provincia con epicentro en Rosario y la región aledaña, pero también lentamente se extiende hacia el centro norte. Vemos un aumento importante de casos en Santa Fe, Rafaela y en algunas localidades aledañas”.“Por eso estamos en el momento de extremar cuidados”, resaltó. Y continuó: “No podemos decir que estamos en el pico, pero si estamos viendo que estamos sosteniendo números por encima de los 2000. Es ahora responsabilidad de todos, de un compromiso ciudadano, es el momento en que tenemos que extremar los cuidados. Esto tiene que ver con el uso de barbijo, el lavado de manos, el alcohol en gel y la recomendación de salir si es estrictamente necesario”.Asimismo, enfatizó que “es un momento donde tenemos que cuidarnos todos y cuidar al equipo de salud que está haciendo un esfuerzo enorme”.Más de 6.000 tests diariosLuego del anuncio de la extensión de las actuales restricciones, Martorano hizo hincapié en los testeos que actualmente el gobierno provincial lleva adelante. “Los test de PCR por hisopado esto en estos momentos ya se está haciendo en seis laboratorios en la provincia pertenecientes al sector público, pero también en muchos laboratorios privados. De manera tal que hemos llegado a realizar 6.000 testeos diarios entre los PCR y los hisopados que se hacen con el método de antígeno”.Además, resaltó que “se ha descentralizado este uso. Inicialmente en los centros de salud tanto municipales comoprovinciales en las localidades de Rosario y Santa Fe, pero además sehan enviado a todos los Samcos de la provincia y en aquellosen los que no han llegado estamos trabajando en la capacitación de los bioquímicos dela región para que todos puedan contar con estos test rápidos”.En el mismo sentido, Martorano subrayó que “se han adquirido en estos momentos más de 110 mil test de antígenos para nuestra provincia. Hemos sido la primera provincia en incorporarlos y hoy estamos trabajando en esta descentralización en el trabajo territorial, en los centros de salud y en los diferentes Samcos.Es la mejor manera depoder llegar a toda la población en detección, aislamiento, mapa de contactos y cortar la cadena de contagios”.Más testeos al personal de salud y de seguridadPor último, la ministra de Salud de Santa Fe anunció “comenzamos a trabajar ya con el personal de salud en no solamente los test de anticuerpos sino también lo test con hisopados rápidos. Es una manera de cuidarlos y cuidar las condiciones de seguridad que este personal requiere en este momento tan puntual de la pandemia.También haremos extensivo estos testeos al personal de seguridad, en esta semana vamos a estar trabajando con las autoridades para comenzar en este nuevo trabajo”.Y agregó: “También es importante que sepan que estamos realizando la mayor expansión de camas con el fin de aumentar las unidades de terapia que son las más requeridas en estos momentos. Ya se ha hecho en Rosario y ahora estamos trabajando muy fuertemente en Santa Fe, que es donde sabemos que sigue el próximo foco”.Y concluyó: “Todo estos trabajos como una mejor manera dehacer una contención y evitar el uso de las camas de tercer nivel. Sabiendo que no hay nada más importante que el compromisode cuidarnos”.