PEROTTI: “SOMOS LA PRIMERA PROVINCIA QUE ESTABLECE UN CURSO OBLIGATORIO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL INGRESO A SU PODER JUDICIAL”

El gobernador participó de la inauguración del Curso de Capacitación en Perspectiva de Género en el marco del proceso de selección a convocados por el Consejo de la Magistratura de la provincia.El gobernador Omar Perotti participó este miércoles de la inauguración del Curso de Capacitación en Perspectiva de Género, en el marco del proceso de selección a convocados por el Consejo de la Magistratura de la provincia.El compromiso del Poder Ejecutivo tiene como objetivo principal fomentar la paridad como nuevo paradigma y como reconocimiento. Eso se traduce en la formación y capacitación de la ciudadanía, la que debe ser aún mayor respecto a aquellos aspirantes de magistrados y funcionarios judiciales.En la oportunidad, Perotti afirmó que “asumimos un compromiso para estos cuatro años de trabajo, que era tener muy presente la cuestión de género y no solamente desde una instancia discursiva. Es bueno consagrar derechos pero es mucho mejor garantizarlos. Para nosotros garantizar derechos también es que tengamos todos la posibilidad de un acceso a la justicia y que esa justicia no sea ciega para las desigualdades”.Por eso, “por primera vez el presupuesto de la provincia de Santa Fe va a ir con perspectiva de género”, agregó el gobernador y mencionó que “la adhesión a la Ley Micaela nos planteó el desafío de realizar la formación obligatoria a los tres poderes y hacerla extensiva a municipios y comunas de todo el territorio de la provincia”.“En definitiva – afirmó Perotti - son hechos concretos a los que queríamos sumarle este decreto que establece este curso y esta obligatoriedad. Allí el deseo que todos los ciudadanos podamos formarnos mejor con esta perspectiva, pero mucho más es el deseo que cada uno de ustedes, que va a administrar justicia, tenga esa formación incorporada. Somos la primera provincia que establece un curso obligatorio en perspectiva de género para el ingreso a su Poder Judicial”, concluyó.Seguidamente, la vicegobernadora Alejandra Rodenas afirmó que “acá hay un hecho político revolucionario porque considera un cambio de época y lo pone sobre escena al tomar la decisión de dotar de esta capacitación, que a partir de este momento va a ser obligatoria para ingresar a la carrera judicial”.“Para nosotros esto ha cobrado una prioridad fundante. Vamos a atender todas las perspectivas vigentes para que cuando tengan que mirar un proceso judicial, sea de la naturaleza que fuere, tengan las herramientas para poder observarlo en su total integridad. La perspectiva de género cuando no está opera como un velo y nos impide comprender lo que está ocurriendo realmente en un proceso judicial”, concluyó Rodenas.Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, manifestó que “me alegra esta iniciativa del Poder Ejecutivo. En el Poder Judicial, desde el año 2011 se viene trabajando en esta materia para jueces, funcionarios y empelados”; y destacó que el curso “implica un paso adelante, es un requisito necesario, de idoneidad y capacitación para el ingreso al Poder Judicial”.Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, afirmó que “para nosotros es sumamente importante este inicio. Es una acción novedosa que avanza en algo que está claro en esta gestión, que es el proceso de institucionalizar la igualdad de oportunidades, una vida libre de violencias, en este caso hacia las mujeres y de la diversidad sexual”.En tanto, el fiscal de Estado, Rubén Weber, sostuvo que “esta es una experiencia novedosa, no solo en la temática sino en incorporar cuestiones no tan jurídicas dentro del ámbito de la Magistratura. Espero que esta experiencia continúe y que podamos lograr los mejores jueces y los mejores magistrados en el ámbito del Poder Judicial.Por último, el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, indicó que “es un desafío para el Consejo de la Magistratura inaugurar este curso porque refiere a un salto cualitativo en lo que hace a la valoración de los postulantes al ingreso a una función tan importante”.PRESENTESEstuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo. Mediante videoconforencia participaron asistentes, coordinadores y docentes del Curso de Capacitación en Perspectiva de Género.