Provincia, Nación y municipios coordinan nuevo accionar policial en materia de prevención criminal

En el marco de la mesa interinstitucional, el ministro Saín y los intendentes de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez articularon estrategias y planificaron el destino de los fondos otorgados por el gobierno central.Este jueves, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, encabezó la reunión de la Mesa Interinstitucional Local de la que participaron autoridades federales y los intendentes de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez. El encuentro tuvo por objetivo la coordinación de acciones en materia de prevención delictiva, y fue preparatorio de la visita de la ministra de Seguridad de Nación, Sabrina Frederic, programada para la semana próxima, en la cual se inaugurará la delegación que la cartera federal radicará en Rosario.En ese marco, Saín se refirió a una nueva estrategia de intervención policial, al tiempo que ponderó los 3 mil millones de pesos que el gobierno Nacional destinó a inversión en seguridad en la provincia de Santa Fe.Además, ofreció detalles de las tareas junto a los mandatarios municipales: “Lo abordado hoy tiene que ver con seguridad preventiva. Para nosotros es fundamental trabajar lo que es el delito común, de calle, que dramatiza a gran parte de nuestra población. Estamos prestando atención a cómo articulamos mecanismos y estrategias junto a los compañeros intendentes”.En paralelo, destacó dos aspectos que renovarán el modo de intervención policial. Por un lado, indicó que “tenemos que poner un ojo en la forma de trabajo policial. Ya no sirve el rondín a caballo o el patrullamiento aleatorio sin evaluación sobre la problemática criminal o los acontecimientos que ocurren en la ciudad, y sin evaluación posterior sobre lo que se hizo. El grueso de los delitos que ocurren en el espacio urbano es reiterativo cuando se mide por tipo de acontecimiento. Por ende, una presencia policial aleatoria no responde a un patrón de acontecimientos de estos hechos”.En segundo lugar, destacó el valor de la inversión tecnológica en materia de seguridad que será posible gracias a los 3 mil millones de pesos que invertirá el gobierno Nacional en la provincia. “Sin la inversión de Nación no hubiésemos podido acceder a la tecnología que necesitamos. Ya podemos ir a un proceso licitatorio inmediato y adquirir el combo de tecnología que nos va a permitir hacer un salto de calidad”, subrayó el funcionario.Al respecto, detalló los principales destinos de dichos fondos. “Lo primero serán los puestos de mando”, dijo, y sumó: “Vamos a adquirir un 911 para emergencias en seguridad y para todo tipo de urgencias. Será una gran central de emergencias para cada ciudad. Tendrá un sistema de comando operacional con un sistema y software específico y personal especializado”.“También incorporaremos tecnología que nos permitirá visualizar móviles y personas. La policía va a recibir la orden de servicio en un dispositivo que tendrá un sistema de comunicación y gestión”, agregó Saín, en tanto explicó que esto permitirá georreferenciar los recorridos policiales y transmitir imagen y voz, cuya grabación podrá ser solicitada por los agentes o requerida por los puestos de control, posibilitando una supervisión más eficiente.PRESENTESDe la reunión participaron la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa; el subsecretario de Intervenciones Federales, Luis Morales; el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro; los intendentes Pablo Javkin (Rosario), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y Pablo Corsalini (Pérez); y el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta.