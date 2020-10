Santa Fe al Mundo: La provincia avanza en la internacionalización de empresas de su territorio





“La salida a este escenario complejo en el que estamos se dará en la medida que seamos capaces de generar trabajo”, destacó el ministro Daniel Costamagna.En un contexto de pandemia, en el que los intercambios comerciales se han visto afectados por el lado de la demanda, derivado del confinamiento y por el de la oferta ante la imposibilidad de mantener los niveles de producción y su transporte, desde el Gobierno Provincial se ha comenzado un proceso de transformación sustentado en la innovación y la creatividad que permita seguir trabajando en la internacionalización de las empresas y avanzar en el posicionamiento de “Santa Fe al Mundo”.El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna se refirió a esta política realizando un análisis del contexto mundial, las oportunidades ante el nuevo escenario y el potencial exportador santafesino: “Hoy el gran desafío es cuidar a los ciudadanos en general y a los trabajadores en particular, respetando y haciendo cumplir cada uno de los protocolos. Pero al mismo tiempo debemos garantizar que las empresas tengan la rentabilidad y viabilidad necesaria, para que continúen agregando valor a la producción, incorporando tecnología y apostando al comercio exterior. La salida de la situación en la que estamos se dará en la medida que seamos capaces de generar trabajo, en ese camino estamos como nos ha encomendado el gobernador Omar Perotti, accionando rápidamente para poner a Santa Fe de pie”.Desde la Secretaría de Comercio Exterior y la Agencia Santa Fe Global se implementa el Programa Santa Fe al Mundo, herramienta desde la que la provincia ha comenzado un proceso de transformación digital de políticas públicas en la promoción de exportaciones. “La pandemia obligó a correr el eje y a pensar rápidamente en herramientas que nos permitirán seguir vinculando a nuestras empresas con el mundo. Así fue como nos convertimos en pioneros a nivel nacional en el desarrollo de la virtualización de las rondas de negocios internacionales”, indicó el ministro.Contextualizando sobre la situación del comercio exterior, Costamagna manifestó: “Si bien en Argentina el valor de las exportaciones sufrió una reducción en la primera mitad del año y la provincia no escapa a ese impacto. Existen instancias alentadoras: Santa Fe Exporta a 135 destinos y se observa en los últimos meses un crecimiento de exportaciones en sectores tradicionales como son la miel, cereales, productos lácteos, carnes, cereales, productos de la molienda, y hortalizas y legumbres. Para citar algunos ejemplos, se incrementaron las exportaciones de productos lácteos a Argelia, China y Colombia; de productos de molinería a Brasil, Bolivia y Uruguay; de cereales a Indonesia, Egipto, Perú, Malasia, Etiopia, Jordania y Estados Unidos; de carnes a Israel y Estados Unidos, de frutas y hortalizas a Brasil, Senegal, Rusia, Chile y España; y de miel a Estados Unidos, Alemania, Japón, Bélgica, Finlandia e Italia”.“La recuperación de la economía va a estar impulsada por la dinámica del sector de agroalimentos. Porque además, tenemos en la provincia, la maquinaria para producirla, procesarla, envasarla y transportarla, al mismo tiempo que podemos transferir ese conocimiento”, agregó el titular de la cartera productiva.SANTA FE AL MUNDOComo respuesta a la situación generada por la pandemia, se comenzaron a realizar en forma virtual rondas internacionales de negocios empresariales “uno a uno” entre importadores externos y empresarios provinciales, que se realizan a través de una herramienta tecnológica de promoción de exportaciones brindada por la Provincia. Este instrumento proporciona una dinámica sencilla y eficiente para coordinar las reuniones en la etapa previa al evento, y durante el mismo brinda todas las funciones necesarias para replicar virtualmente la comunicación que se da en los eventos presenciales.“A medida que fuimos realizando estas rondas comenzamos a conocer las ventajas que representan, ya que permiten la reducción de costos operativos y la posibilidad de generar encuentros de negocios con mayor especificidad y periodicidad, llegando a mercados potenciales que antes por cuestiones logísticas no era probable llegar”, subrayó el ministro.A la fecha, se ha desarrollado un completo calendario, haciendo foco en diferentes mercados y sectores estratégicos de la matriz productiva provincial, expandiendo la oferta exportable santafesina en el mundo. Este trabajo está articulado con la Cancillería Argentina y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las diferentes representaciones comerciales en el exterior y entidades intermedias relacionadas al comercio internacional. "Se realizaron cinco rondas, que implicaron 525 reuniones entre 72 compradoras y 108 empresas santafesinas. En tanto que planificamos organizar en lo que resta del año rondas del sector de la maquinaria agrícola en Agroactiva, de autopartes con Brasil y también de maquinaria agrícola a Colombia y trabajamos el mismo formato de rondas para los sectores de minería, gas y petróleo, turismo, genética bovina y audiovisual”, informó Costamagna.SANTA FE + CONECTADAFinalmente el ministro ahondó en el Programa Santa Fe + Conectada, importante política del Gobierno Provincial presentada recientemente y su implicancia en el comercio exterior: “La conectividad es un eje fundamental para el desarrollo de las políticas públicas de transformación digital, en este sentido la provincia trabaja en un ambicioso plan de conectividad, que tiene como objetivo el acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizar la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones”.“La transformación digital en el comercio exterior no solo es en lo comercial, sino que atraviesa a toda la operación de exportación, desde la logística hasta los medios de pago, lo que lleva a una simplificación de los procesos y ahorro de recursos”, concluyó.