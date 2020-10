SANTA FE AVANZA EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

El Ministerio de Trabajo estuvo a cargo de la primera reunión del CoPreTi en la que se brindaron definiciones sobre el combate a esta problemática en el territorio provincial.El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, estuvo a cargo del Primer Encuentro de la Comisión Provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CoPreTi) que se realizó de manera virtual, y en el que participaron representantes de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social de la provincia, del Ministerio de Trabajo de la Nación, de la OIT y asociaciones gremiales.En la apertura, el ministro Roberto Sukerman señaló: “Tenemos en claro que las niñas, niños y adolescentes no tienen que estar trabajando sino que tienen que estar en la escuela, haciendo actividades deportivas y recreativas”. En este sentido, el funcionario remarcó que “esto se revierte con un Estado presente, sensible, que tenga como horizonte la justicia social”.Por su parte, la Dra. Marisa Graham, Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, expresó: “Tener una escuela convocante, inclusiva y no expulsiva, es una de las claves para resolver – no solo el trabajo infantil – sino mucho de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hoy se encuentran vulnerados”.Además, advirtió que Santa Fe debe prestar mucha atención a la ruralidad, y al trabajo infantil que sucede en el campo: “Este no es un problema cultural, no es algo que las familias naturalicen, es una necesidad de ingresos que tienen las familias."En tanto, la ministra de Educación Adriana Cantero subrayó: “Creo que si tuviéramos más escuela, mucha escuela, buena escuela, probablemente el riesgo de perder ese derecho a ser niños o adolescentes por tener que ingresar al mundo del trabajo, eso estaría mucho más disminuido”.