SANTA FE Y NACIÓN PRESENTARON LA UNIDAD OPERATIVA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA

Junto a la ministra Frederic, Perotti destacó que "esta nueva modalidad de coordinación entre fuerzas nos entusiasma, porque habrá una inversión importante que va a permitir mejorar la tecnología policial". La sede tendrá asiento en Rosario.El gobernador Omar Perotti, junto a los ministros de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, y de Santa Fe, Marcelo Sain, lanzaron la Unidad Operativa de la cartera nacional, con sede en Rosario, que "va a tener a su cargo la coordinación de las fuerzas federales en las distintas localidades de la provincia”, precisó el mandatario santafesino.En este sentido, Perotti señaló que "esta nueva modalidad de coordinación nos entusiasma, porque a lo que veníamos trabajado y generando diagnósticos comunes con el Ministerio de Seguridad de la Nación, le vamos a poder sumar la posibilidad de ajustar cada uno de los movimientos día a día"."Esta Unidad para nosotros es un paso importante, una ratificación del compromiso de estar en el lugar que requiere una presencia adicional y una actuación en particular de las fuerzas federales", destacó el gobernador.Asimismo, "en el marco de este lanzamiento, está el convenio que firmamos con el presidente de la Nación hace pocos días, donde Nación se compromete a asignar 3 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe para ser destinados al equipamiento tecnológico de la institución policial", resaltó el mandatario provincial.Al respecto, Perotti precisó que es "una inversión importante que va a permitir el mejoramiento de la tecnología policial y fundamentalmente de prevención en Rosario, Rafaela, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto, San Lorenzo. Y cuando hablamos de Rosario también incorporamos a Villa Gobernador Gálvez y Pérez, por la particularidad y cercanía".Respecto del programa de innovación tecnológica para la seguridad, uno de los puntales del vínculo operativo con Nación, Perotti dijo que "tenemos un trabajo de mediano y largo plazo importante con la policía, tenemos que formar, incorporar y capacitar permanentemente a sus integrantes; y dar un salto respecto de su equipamiento tecnológico"; que sin "esta ayuda nacional nos iba a llevar mucho más tiempo", resaltó el gobernador."Creemos profundamente que Santa Fe está en condiciones de generar una institución policial que nos haga sentir orgullosos a todos los santafesinos y santafesinas", concluyó Perotti.En tanto, Frederic precisó que "el objetivo principal de la unidad Rosario del Misterio de Seguridad es, no sólo fortalecer el componerte operativo de las fuerzas federales en las ciudades donde sabemos que la problemática es mayor, sino también fortalecer la intervención en auxilio de la justicia federal, que es competencia exclusiva de las fuerzas federales".Además, manifestó que "queremos darles respuestas, y mejorar la intervención de las fuerzas federales, su participación y apoyo"; y precisó que se incrementó "la cantidad de efectivos en la provincia de Santa Fe en un 75%, pasaron de 1.900 en el mes de enero a 3.400. Estas definiciones son parte de lo que coordinamos con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Son ellos en función de nuestras capacidades y asesoramiento los que van indicando cuales son los lugares en los que hace falta mayor presencia preventiva de las fuerzas federales"."Por indicación del Presidente, la provincia de Santa Fe es una de nuestras principales prioridades en materia de seguridad", concluyó Frederic.APORTE PARA TECNOLOGÍAPor su parte, Sain afirmó que “Santa Fe no podría pegar el salto de calidad que pretendemos sin ese aporte financiero de Nación. Por eso es clave y aprovecho nuevamente el agradecimiento a través de la ministra al gobierno nacional por esta contribución que hace a la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos con este dinero a adquirir tres grandes cosas”.En primer lugar, enumeró “se va a adquirir la tecnología para montar los puestos de mando operacional. Dentro de cada una de las grandes ciudades, esos puestos de mando son los lugares donde se comanda y se lleva adelante este tipo de labor. La segunda adquisición va a ser el sistema de seguimiento y control de lo que es el despliegue policial en el terreno. Y, en tercer lugar, vamos a integrar los sistemas hoy vigentes a nivel de intendencias, pero también de videovigilancia a nivel provincial”.“Esto es lo que se va a comprar con la inversión del Gobierno nacional en la provincia de Santa Fe. Esta primera etapa empezamos con Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. En el marco de Rosario integramos lo que es Villa Gobernador Gálvez y Pérez, porque son ciudades satélites que forman parte de un solo ejido urbano y la problemática criminal fuertemente integrada”, concluyó Saín.