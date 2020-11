Ale Bucci Racing estará este fin de semana en La Plata con tres objetivos muy importantes

Nicolás Posco, en calidad de puntero del campeonato de la Clase 2 del TN expresó: “Llegamos pesados con el lastre, pero La Plata es un circuito que al Ford Fiesta del Ale Bucci Racing le cae muy bien. Tenemos que ser inteligentes y no entrar en roces innecesarios. Necesitamos sacar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a la última fecha doble con chances de ser campeón, y si se puede tener una diferencia a favor más importante”.



Maximiliano Bestani, tras un excelente podio en la cuarta carrera del año, ahora quiere ir por el triunfo y aseguró: “Estamos con muchas ganas de ganar, queremos ser protagonistas y nos tenemos mucha fe. Los kilos no le van a doler al auto y sabemos que andaremos bien. Me preparé mejor físicamente y me siento muy bien, más ordenado que en la primera fila. Vamos en búsqueda de sumar buenos puntos y descontar en el campeonato”.



Gabriel Scordia, quien probó días atrás el Fiat Argo, espera que se pueda volver a los primeros planos: “La verdad es que la prueba no fue como esperábamos con un problemita que nos complicó y de lo poco que hicimos sacamos conclusiones y por eso iremos a La Plata con un buen auto. En la fecha pasada el auto estaba bien pero no pude readaptarme bien, y ahora este fin de semana esperamos poder redondear un poco y poder darle una alegría al equipo que tanto trabaja”.



Cronograma:



Viernes:



Entrenamiento 1: (11 a 11.50)



Entrenamiento 2: (13.30 a 14.20)



Clasificación - 5ª fecha: (16.00 a 16.27)



Sábado:



Clasificación 6ª fecha: (11.00 a 11.27)



Serie 1 - 5ª Fecha: (12.30 a 4 vueltas)



Serie 2 - 5ª Fecha: (12.50 a 4 vueltas)



Final - 5ª Fecha: (15.10 a 12 vueltas o 35 minutos)



Domingo:



Serie 1 - 6ª Fecha: (9.00 a 4 vueltas)



Serie 2 - 6ª Fecha: (9.30 a 4 vueltas)



Final - 6ª Fecha: (12.15 a 12 vueltas o 35 minutos)











TURISMO NACIONALA tres frentesAle Bucci Racing estará este fin de semana en La Plata con tres objetivos muy importantesEl Campeonato Argentino de Turismo Nacional arranca la segunda mitad de campeonato con fecha doble en La Plata, donde Ale Bucci Racing lidera el certamen de la mano de Nicolás Posco, mientras se espera mucho protagonismo de Maximiliano Bestani, y un rendimiento óptimo de Gabriel Scordia.Con tres unidades en esta oportunidad, se programó pasar por el banco de rodillos a los vehículos durante el miércoles previo, buscando hasta el último detalle en el potencial motriz de los autos que motoriza Rubén Guerini. Todas esas tareas planificadas en Villa Gobernador Gálvez son previas a una carrera que tendrá actividad viernes, sábado y domingo pero con dos carreras independientes, correspondientes a las fechas 5 y 6 del 2020.