Comenzó la entrega de nuevas Tarjetas Alimentar: serán más de 5.000 en Rosario y 16.000 en toda la provincia

Significan fondos adicionales por más de 25 millones de pesos para los beneficiarios de esa ciudad, y 80 millones en todo Santa Fe.El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, encabezó este lunes la entrega de 5.273 nuevas tarjetas Alimentar para Rosario, porgrama que el presidente Alberto Fernández instauró en el mes de febrero y que se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre, en el marco de los 16 mil nuevos beneficios previstos para la provincia. “Significan más de 25 millones de pesos para la ciudad, extras a los que ya se venían entregando, y un total de 80 millones para toda la provincia de Santa Fe”, indicó el funcionario.En paralelo, el funcionario remarcó la necesidad de “insistir para que la gente con la tarjeta Alimentar pueda adquirir alimentos húmedos como carnes, frutas, verduras y leche, porque el alimento seco se entrega a través del Ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos que sirva para adquirir estos alimentos, que son los que tienen más nutrientes para los niños y niñas”.Asimismo, en rueda de prensa, durante la jornada llevada a cabo en la Galpón 13, el ministro detalló que desde que comenzó la pandemia hay mayor demanda de asistencia social “a ritmo muy acelerado, y se está tratando de llegar a todos porque la situación es compleja”.Cabe recordar que la entrega se realiza en colaboración con el Banco Nación, con turnos que son comunicados por Anses, por mensaje de texto y orden alfabético, y la colaboración del SIES para asegurar protocolos sanitarios.La noticia se conoció luego del acuerdo y entrega de subsidios que realizaron el gobernador Omar Perotti y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo el pasado 21 de octubre en Rosario.TARJETA ALIMENTARLa Tarjeta Alimentar es un instrumento del Plan Argentina contra el Hambre, una política integral que impulsa la Nación en articulación con las provincias, y los municipios. El programa está orientado a garantizar a las familias el acceso a la canasta básica alimentaria. Permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas.Son titulares de derecho las madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH.La implementación es automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.Las tarjetas son entregadas de manera directa por el Banco Nación, en los operativos que organizan los municipios en articulación con la provincia. No hay intermediarios ni gestores. El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática. No permitirá extraer dinero en efectivo, ni realizar un plan de cuotas.