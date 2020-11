Egresados 2020: en diciembre podrían retomar los viajes a Bariloche

En todo el país hay cerca de 150 mil chicos a la espera de su viaje de egresados.

Los egresados 2020 podrían tener su soñado viaje a Bariloche a partir de diciembre. Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) aseguraron que la ciudad turística está realizando pruebas pilotos y, si todo funciona, a mediados del último mes del año se podrían habilitar los viajes.



"Están trabajando para armar protocolos en los complejos y en distintos lugares, la idea de Bariloche es el 8 de diciembre empezar a recibir turistas de otras provincias, con eso nosotros podemos empezar a reprogramar viajes", explicó en Pegando la vuelta (Radio 2), Adrián Manzotti representante de la federación.



Según detalló el empresario de turismo, en todo el país hay cerca de 150 mil alumnos que esperan por su viaje de egresados. Ante esto, el objetivo de las agencias de turismo es organizar los viajes entre diciembre y abril.



“La idea es que los grupos no se dividan, quizás no compartan tantos chicos la semana como sucede comúnmente, Bariloche ha llegado a recibir hasta 10 mil chicos por semana, eso no va a ser así, pero vamos a tratar de que cada empresa pueda llevar el grupo entero”, indicó Manzotti.



Desde Faevyt, confían que a fines de la semana próxima ya haya una oficialización por parte del gobierno de Bariloche con respecto al turismo interprovincial (actualmente están recibiendo sólo residentes de Río Negro). “Estamos esperando que se aprueben los protocolos de los complejos, en el caso del esquí va a cambiar porque nieve no va a haber, pero hay otras excursiones que suplantan la nieve”, sostuvo.



Uno de los puntos más conflictivos de los protocolos en los que se está trabajando tiene que ver con los boliches. De acuerdo a Manzotti, la idea es que puedan funcionar. “Las salidas nocturnas son importantísimos en Bariloche, se está trabajando para separar pistas, que los grupos no se crucen, tener distintos turnos como para hacer rotación”.



“Es uno de los temas más difícil, por eso si se hace ahora en diciembre, enero, febrero, da la posibilidad de hacer fiestas al aire libre, esa es la posibilidad más firme”, concluyó.









