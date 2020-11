El gobierno ratifica que la vacuna será obligatoria pese a que "hay gente que puede sentirse amenazada"

La secretaria de Salud fue la encargada de viajar a Moscú para negociar la vacuna contra el coronavirus (@carlavizzotti)













Fuente: rosario3.com





Así se expresó Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud que viajó a Rusia, quien se mostró expectante tras el acuerdo.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien viajó a Rusia la semana pasada, ratificó que por decisión del gobierno la vacuna contra el coronavirus será obligatoria "por ley", más allá de que reconoció que hay gente que pueda sentirse "amenazada" en el marco de la pandemia por coronavirus.Tras el anuncio del Gobierno sobre la adquisición de 25 millones de vacunas Sputnik V y las dudas en torno a su eficacia, la funcionaria dejó claro que "no se va a aplicar ninguna vacuna que no cumpla con los requisitos ni que tenga el aval de la Anmat".La funcionaria hizo estas declaraciones en FM Futurock, donde se explayó al respecto: "La Argentina cuenta con un marco legal, que dice que es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado nacional provee las vacunas para que la población acceda más allá de su condición”, dijo.Por lo que agregó: “Y es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme, no solo yo puedo enfermarme sino que puedo propagar la enfermedad", explicó la funcionaria.Luego, volvió a explicar: "Cuando uno dice que es obligatoria, quizás suena un poco agresivo o violento. Hay gente que tiene alguna duda de lo que escucha, cierta incertidumbre y puede sentirse amenazada, por eso nuestro camino es la información, el construir confianza y que la población adhiera. La mayor parte de la población adhiere a las vacunas y se vacunaría contra el coronavirus".Si bien insistió en la importancia de vacunarse, evitó hablar de sanciones o multas para quienes no lo hagan. Eso sí, aclaró que "los que nos vacunamos vamos a favorecer en forma indirecta a quienes no se vacunan".En cuanto al operativo de vacunación masiva , Vizzotti señaló que será similar al de la gripe y comenzarán por los grupos de riesgo."Siempre primero es el personal de salud, que es el que está más expuesto. Luego será el personal estratégico, que sería seguridad, fuerzas armadas y bomberos, quienes van a trabajar fuertemente en la logística. Sigue el grupo que tiene el 82% de los fallecidos, que son los mayores de 70 años, y luego las personas entre 18 y 69 años que tengan condiciones de riesgo".La viceministra de Salud informó que este grupo abarca unas 12 millones de personas, casi el 25 por ciento de la población total."Vacunar a un número importante de personas y en tan poco tiempo va a ser el desafío de vacunación más grande que hemos tenido en Argentina y en el mundo", dijo.